A Colômbia derrota a Gana com facilidade e marca confronto com a Suíça

As partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foram encerradas com a difícil vitória da Colômbia sobre Gana por 1 a 0 na madrugada deste sábado, em um confronto marcado pelo domínio total dos “Cafeteros”, que agora enfrentam a Suíça nas quartas de final.

A partida começou com intensidade, com um chute direto de Thomas Partey no meio do gol que passou rente à trave logo no primeiro minuto, em um jogo bastante físico que resultou em lesões: John Córdoba, da Colômbia, se machucou aos 8 minutos, e Marvin Sinaya, de Gana, aos 13.

Os colombianos dominaram o jogo durante toda a partida e finalmente conseguiram abrir o placar quando Suárez cruzou da direita e John Arias chutou com força no canto direito do gol aos 14 minutos, dando a vantagem à sua equipe.

Depois disso, os colombianos mantiveram a posse de bola de forma dominante, mas não encontraram resistência significativa da Gana, que se limitou a defender; Antoine Semenyo só tentou um chute no final do primeiro tempo, quando a bola, após desviar na defesa, passou por cima do travessão aos 37 minutos.

A resposta da Colômbia não se fez esperar: Gustavo Puerta passou a bola com habilidade para Luis Díaz na lateral esquerda da área, mas o chute do ponta do Bayern de Munique passou um pouco ao lado da trave aos 39 minutos.

Poucos instantes depois, Luis Suárez cabeceou, mas a bola passou rente à trave direita aos 42 minutos, em seguida, Daniel Muñoz cruzou da direita em direção ao segundo poste, mas Lawrence Ati-Zigi afastou de cabeça o remate de Johan Mojica na linha do gol aos 45+1, encerrando o primeiro tempo com a Colômbia à frente por um gol a zero.

Após o intervalo, a Colômbia continuou dominando o jogo, e Lawrence Ati-Zigi defendeu um chute com efeito de Gustavo Puerta vindo do lado esquerdo da área aos 55 minutos.

Logo em seguida, Luis Díaz marcou um gol de cabeça após cruzamento de John Arias, mas o árbitro assistente levantou a bandeira, sinalizando impedimento aos 56 minutos; depois, o ponta do Bayern de Munique desperdiçou uma chance cara a cara, mas o goleiro defendeu seu chute aos 58 minutos.

A Colômbia pressionou para ampliar a vantagem, mas não conseguiu garantir a vitória, enquanto Gana teve dificuldades para criar qualquer perigo real, com exceção de um chute de Thomas Partey que passou rente à trave esquerda aos 69 minutos, já que seu desempenho ofensivo foi fraco.

Davinson Sánchez também esteve perto de marcar, mas o goleiro defendeu sua cabeçada aos 81 minutos; em seguida, o chute forte de Juan Fernando Quintero passou rente à trave direita aos 84 minutos, enquanto a cabeçada de Richard Ríos passou rente à trave esquerda aos 90+1 minutos.