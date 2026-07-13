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“A câmera-aranha”... Novo comunicado da FIFA sobre o incidente polêmico

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Argentina
J. Bellingham
Noruega
England
EUA
Argentina

O histórico de Bellingham contra a Noruega

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) dissipou todas as dúvidas e confirmou, pela segunda vez, a validade do gol de empate da Inglaterra contra a Noruega durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, negando categoricamente as alegações de que a bola teria batido no cabo da câmera aranha.

A FIFA revelou, em declarações ao site alemão “Sportshow”, que a análise técnica minuciosa das imagens da câmera aranha “mostra claramente que a câmera não estava tremendo nem se movendo” durante o ataque inglês que resultou no gol.

A entidade internacional também refutou as alegações de que o chip eletrônico embutido na bola poderia ter perdido o sinal no momento em que ela estava no ar, afirmando que o sensor continuou a transmitir dados normalmente, sem qualquer interrupção.

O técnico da seleção norueguesa, Ståle Solbakken, gerou polêmica após a derrota por 1 a 2, ao afirmar que a bola bateu em um dos cabos da câmera suspensa acima do gramado após um chute de meta do goleiro Orian Niland, o que alterou sua trajetória antes de chegar a Anthony Gordon, abrindo caminho para que Jude Bellingham marcasse o gol de empate.

Em declarações iradas, Solbakken disse: “A bola caiu diretamente do céu, por isso mudou de direção”, em clara referência à sua contestação da validação do gol.

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Inglaterra
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Argentina
ARG

Mas a “FIFA” respondeu com firmeza em seu comunicado oficial, esclarecendo: “O sensor instalado na bola não registrou nenhuma vibração ou sinal anormal enquanto ela estava no ar; portanto, não há evidência de que a bola tenha tocado na rede superior e alterado sua trajetória”.

Essa dupla confirmação da Federação Internacional vem em uma tentativa de pôr fim à polêmica gerada pela partida, especialmente após o aumento das críticas norueguesas, que exigiram a revisão do resultado ou, pelo menos, o reconhecimento de que houve um erro técnico que afetou o andamento da partida.

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