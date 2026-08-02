A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou a data da realização do sorteio das fases preliminares da Liga dos Campeões da África e da Copa das Confederações Africana para a nova temporada 2026-2027.

A cerimônia do sorteio será realizada na quinta-feira, 6 de agosto de 2026, na sede da Confederação Africana de Futebol, na capital egípcia, Cairo, com a presença de representantes dos clubes participantes das duas competições.

O sorteio da Copa das Confederações começa às 14h (horário do Cairo), enquanto o sorteio da Liga dos Campeões da África será realizado às 15h.

O vencedor do título da Liga dos Campeões da África na nova temporada inicia a competição com o objetivo de manter sua posição continental, enquanto os clubes participantes das fases preliminares buscam superar os primeiros obstáculos e garantir uma vaga na fase de grupos.

O campeão da Liga dos Campeões da África recebe um prêmio em dinheiro no valor de 6 milhões de dólares americanos, enquanto o vencedor da Copa das Confederações Africana recebe 4 milhões de dólares americanos.

A CAF também anunciou a destinação de um auxílio de solidariedade no valor de 100 mil dólares americanos para cada clube eliminado das duas competições nas fases preliminares, no âmbito do apoio aos clubes participantes e do desenvolvimento das competições de clubes no continente.

O sul-africano Mamelodi Sundowns havia sido campeão da Liga dos Campeões da África, enquanto o argelino USM Alger detém o título da Copa das Confederações Africana.