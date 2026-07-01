A cada 4 anos e 28 seleções? A verdade sobre o plano da CAF para a Copa Africana das Nações

Ainda há polêmica sobre o futuro da Copa Africana das Nações, após as decisões da Confederação Africana de Futebol (CAF) no início deste ano.

Patrice Motsepe, presidente da CAF, anunciou que a Copa Africana das Nações será realizada a cada quatro anos, em vez de a cada dois anos.

Relatos indicaram que a CAF pretendia aumentar o número de seleções participantes de 24 para 28, o que gerou grande repercussão, levando a CAF a negar posteriormente que estivesse considerando essa medida.

No entanto, o jornalista Miki Junior, especialista em notícias do futebol africano, falou sobre o futuro da Copa Africana das Nações e o que a CAF está planejando.

Ele disse em sua conta no “X”: “As notícias de que o Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol teria rejeitado a proposta do presidente Paters Motsibi de ampliar a Copa Africana das Nações de 24 para 28 seleções não são precisas”.

E continuou: “A ideia ainda está em análise, mas qualquer possível mudança é improvável antes da Copa Africana das Nações de 2032, devido aos desafios da preparação para as edições de 2027 e 2028”.

E concluiu: “A proposta inclui um novo formato de qualificação e um plano para a realização da Copa Africana das Nações a cada quatro anos, com o objetivo de aumentar o número de partidas e ampliar as receitas”.







