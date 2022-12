A bronca de Neymar depois do gol da Croácia que levou a decisão para os pênaltis

Atacante do PSG reclamou de postura ofensiva de colegas em momento decisivo do jogo

Após o empate por 0x0 no tempo regulamentar, o Brasil conseguiu marcar contra a Croácia na prorrogação da partida desta sexta (9), válida pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Quando tudo se encaminhava para uma vitória e consequente avanço para as semis, uma bobeira defensiva cedeu aos adversários um gol, que levou a partida para os pênaltis.

O resultado todo mundo já conhece. O Brasil terminou eliminado, após as cobranças desperdiçadas por Rodrygo e Marquinhos, e mais uma vez adiou de forma amarga o sonho do hexa.

Principal nome da seleção para a Copa de 2022, Neymar ficou na bronca com os companheiros após o gol cedido no final da prorrogação. Homem a marcar o gol que garantia a vitória até então, o atacante do PSG se queixou da postura dos companheiros, que partiram para o ataque, quando a mentalidade deveria ser mais defensiva.

"Não tem necessidade de vocês subirem. Tava 1x0 faltando cinco minutos, vai dar oportunidade pros caras?", foram as palavras fáceis de compreender na leitura labial do craque, desolado no meio-campo após o gol de empate, que saiu em um contra-ataque veloz dos croatas, justamente depois de uma investida ofensiva do Brasil.

O abatimento de Neymar seguiu até o apito final da prorrogação, quando foi visto balançando a cabeça negativamente. Escolhido como quinto batedor da lista, nunca chegou a cobrar o seu pênalti, fato que incomodou a torcida e crítica.