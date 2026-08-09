Um clube marroquino intensifica suas movimentações para convencer o internacional marroquino Sofiane Boufal a se transferir para suas fileiras durante a atual janela de transferências de verão.

O site "Afrique Foot" revelou que os dirigentes do Renaissance Berkane buscam explorar uma série de trunfos para convencer Boufal, ex-jogador do Le Havre, a retornar ao Campeonato Marroquino. Entre eles estão o projeto esportivo do clube e suas ambições nacionais e continentais, além da estabilidade que a equipe vive nos últimos anos.

Nesse contexto, a renovação do contrato do goleiro internacional marroquino Munir Mohamedi constitui um trunfo adicional nas movimentações do Renaissance Berkane para convencer Boufal, depois que a diretoria do clube conseguiu chegar a um acordo oficial com seu goleiro para dar continuidade à trajetória com a equipe laranja.

De acordo com o site marroquino "Le 360", os dirigentes do clube laranja acreditam que a presença de nomes internacionais e experientes, além da esperada participação nas competições continentais, pode encorajar Boufal a viver uma nova experiência no Campeonato Marroquino.

Sofiane Boufal tem 32 anos e possui uma carreira profissional repleta de conquistas na Europa e no Oriente Médio.

O jogador recebeu sua formação no Angers, da França, onde se destacou de forma marcante antes de se transferir para o Southampton em 2016, em sua primeira experiência na Premier League.

Após sua passagem pela Inglaterra, Boufal retornou à França pela porta do Lille, antes de voltar novamente ao Southampton e, em seguida, viver uma experiência na Espanha com o Celta de Vigo.

O jogador também vestiu a camisa do Al Rayyan, do Catar, e teve uma experiência posterior com o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, acumulando assim grande experiência em uma série de ligas europeias e do Golfo.

No cenário internacional, Boufal é um dos nomes mais destacados a vestir a camisa da seleção marroquina nos últimos anos, e participou com Marrocos da Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde contribuiu para a trajetória histórica da seleção nacional rumo às semifinais pela primeira vez na história do futebol africano.

O Renaissance Berkane espera aproveitar sua experiência internacional e sua qualidade técnica para agregar grande valor ao seu elenco na próxima temporada.

Os esforços do clube laranja não se limitam ao aspecto financeiro, pois os dirigentes desejam apresentar ao jogador um projeto esportivo completo, enfatizando a importância da estabilidade que a equipe vive e as ambições que carrega tanto no âmbito nacional quanto continental.

As negociações seguem em aberto, à espera de conhecer a posição do internacional marroquino e o quanto ele está convencido a retornar ao campeonato profissional pela porta da equipe laranja.