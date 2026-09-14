O brasileiro Raphinha manteve o brilho notável com o Barcelona, depois de elevar suas contribuições ofensivas para 11 gols nas primeiras 6 partidas da temporada, em um começo que supera com larga margem seus números no mesmo período das duas últimas temporadas, confirmando sua entrada precoce na corrida para bater seus recordes com o clube catalão.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Raphinha ampliou seus números no confronto contra o Levante, depois de dar assistências para seus companheiros Marc Bernal — Chavi Espart — e Lamine Yamal, seguindo assim a exibir níveis excepcionais desde o início da temporada, seja marcando ou dando assistências.

Esse começo forte vem após a temporada 2024-2025, que foi o ponto de virada mais marcante na trajetória de Raphinha com o Barcelona, depois de ter marcado 34 gols e dado 23 passes decisivos, totalizando 57 participações em gols, na primeira temporada de Hansi Flick à frente da comissão técnica da equipe.

Apesar de Raphinha ter passado a desempenhar um papel mais próximo do de um atacante clássico em algumas partidas, ele não perdeu a capacidade de criar oportunidades para seus companheiros.

No confronto contra o Levante, o brasileiro confirmou isso ao dar duas assistências, depois de já ter dado a assistência para o gol de Karim Adeyemi na vitória por 5 a 0 sobre o Elche na abertura do Campeonato Espanhol.

Em apenas 6 partidas nesta temporada, Raphinha marcou 8 gols e deu outras 3 assistências, elevando o total de suas participações diretas para 11 gols, um número que supera claramente o que ele havia alcançado no mesmo período da temporada passada, quando o total de suas participações foi de apenas 5 gols, entre 3 gols e duas assistências.

Raphinha havia encerrado a temporada passada com um total de 28 participações em gols, depois de ter marcado 21 gols e dado 7 assistências, em uma queda notável em comparação com a temporada excepcional que a precedeu, e que registrou sua chegada a 57 participações.

Parece que Flick conseguiu novamente extrair a melhor versão do jogador brasileiro, depois de lhe conceder papéis ofensivos mais influentes, o que se refletiu diretamente em seus números.

O técnico alemão havia elogiado Raphinha, afirmando que, quando está em sua melhor forma, ele é considerado um dos melhores jogadores do mundo.

Apesar desse começo estrondoso, Raphinha continua fora da lista dos trinta indicados ao prêmio Bola de Ouro, uma exclusão que provocou amplas críticas, especialmente diante dos níveis e dos números que o jogador apresentou no período recente.