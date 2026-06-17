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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

A Áustria quebra uma maldição de 44 anos contra a Jordânia

Áustria x Jordânia
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EUA

A seleção austríaca pôs fim a décadas de fracasso

A seleção austríaca teve um início perfeito na Copa do Mundo de 2026, ao derrotar a Jordânia por 3 a 1 nesta manhã de quarta-feira, pondo fim a uma longa sequência de resultados negativos no torneio.

Com essa vitória, a Áustria encerrou uma espera de 36 anos por uma vitória na Copa do Mundo, desde 19 de junho de 1990, quando derrotou os Estados Unidos por 2 a 1, segundo a rede francesa “stats foot”.

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E a conquista não se limitou apenas à vitória; a Áustria também conseguiu quebrar a maldição das partidas de estreia, ao conquistar sua primeira vitória em uma estreia na Copa do Mundo desde que derrotou o Chile em 17 de junho de 1982, ou seja, há 44 anos.

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A Áustria abriu o placar contra os marroquinos com um gol de Romano Schmid, aos 21 minutos, antes de Ali Alwan marcar o gol de empate aos 50 minutos.

Mas a seleção europeia voltou a assumir a liderança com um gol contra marcado pelo jogador jordaniano Yazan Al-Arab, aos 76 minutos, antes de Marco Arnautović fechar o placar para a Áustria aos 90+12 minutos, em um pênalti.

A Jordânia e a Áustria estão no Grupo 10 da Copa do Mundo, ao lado da Argentina e da Argélia, cujo confronto terminou com vitória da seleção latino-americana por 3 a 0.


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