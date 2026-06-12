A seleção argentina recebeu um grande impulso moral com o retorno de sua arma secreta, o goleiro Emiliano Martínez, antes do confronto contra a Argélia.

A seleção argentina inicia sua jornada pela defesa do título da Copa do Mundo enfrentando a Argélia na madrugada da próxima quarta-feira.

Emiliano Martínez é considerada uma das armas mais importantes dos tangueros, ao lado de Lionel Messi, já que seu brilhantismo contribuiu para a conquista da Copa do Mundo de 2022 contra a França.

O jornal “Mundo Deportivo”, citando a rede TyC Sports, informou que a equipe médica da seleção argentina realizou exames médicos em Martínez e decidiu retirar a tala do dedo anular da mão direita.

No último treino, Emiliano Martínez foi visto treinando com luvas e, apesar de algum desconforto no início, conseguiu treinar normalmente.

Martínez havia sofrido uma fratura durante a final da Liga Europa, entre o Aston Villa e o Freiburg, mas completou a partida inteira e não se submeteu a uma cirurgia para evitar ficar de fora da Copa do Mundo.