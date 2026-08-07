A Argentina levanta a bandeira branca diante de Messi: o que aconteceu?

O presidente da Federação Argentina de Futebol, Claudio Tapia, anunciou que a diretoria da "Albiceleste" não exercerá qualquer pressão sobre o astro Lionel Messi a respeito de sua participação na Copa América de 2028, ressaltando que a decisão final cabe unicamente ao craque argentino, sem qualquer interferência.

O silêncio de Messi após a saga do Mundial

Até o momento, Messi, de 39 anos, não revelou suas intenções em relação ao seu futuro pela seleção, apesar de sua atuação lendária na Copa do Mundo de 2026, na qual marcou 8 gols e deu 4 assistências, antes de a trajetória da Argentina ser interrompida na partida final diante da Espanha, com uma derrota amarga por 1 a 0 na prorrogação.

Em declarações à emissora argentina "TyC", Tapia enfatizou o respeito total da federação à vontade do capitão da seleção: "Essa é uma decisão totalmente pessoal dele. Ele foi um símbolo deste torneio, assim como foi em todos os torneios de que participou".

Nós o vimos em seu melhor momento

Tapia acrescentou, em tom de admiração: "Em 2022, não sabíamos se ele jogaria em 2026. Ele disse que estava focado em cada partida individualmente, e nós o vimos em seu melhor momento, se não no melhor momento de todos".

E prosseguiu: "Devemos nos orgulhar dele. Desejo que ele continue aproveitando o futebol, que nós possamos continuar apreciando vê-lo jogar e que tome a decisão que julgar adequada".

O dilema de Scaloni preocupa a federação

Nesse contexto, Tapia revelou sua preocupação com o futuro do treinador Lionel Scaloni, cujo contrato se encerra no fim deste ano, e que anunciou, após a derrota na final diante da Espanha, que reavaliaria sua permanência.

Tapia afirmou, em tom firme: "Meu primeiro, segundo e terceiro plano é Scaloni. Quero que ele continue, todos nós queremos que ele continue. Tenho de respeitar sua decisão, deixá-lo refletir com calma e tomar a decisão que julgar correta".

E acrescentou: "Não posso obrigá-lo a permanecer se ele sentir que lhe falta a motivação necessária ou não enxergar um caminho para alcançar mais sucesso".

O mais vitorioso da história

Scaloni, de 48 anos, é considerado o treinador mais vitorioso da história da seleção argentina, depois de ter transformado sua nomeação provisória em 2018 em uma era de ouro que registrou 3 grandes títulos internacionais consecutivos: a Copa América de 2021, a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024.

A melhor seleção da história

Tapia encerrou suas declarações com um elogio emocionado à seleção nacional: "Esta é a melhor seleção nacional de todos os tempos. Trouxe alegria a todo o povo argentino e conseguiu fazer as pessoas se sentirem parte de um só grupo".