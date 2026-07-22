"A Argentina foi forçada a perder a final da Copa do Mundo. O discurso de Messi serve como prova"

Um discurso de Lionel Messi no túnel dos jogadores antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina acabou se tornando terreno fértil para rumores persistentes. Circula na internet a teoria da conspiração de que a Argentina teria perdido a final de propósito.

Na final da Copa do Mundo do último domingo, após 120 minutos de jogo, foi a Espanha que acabou levando a melhor no MetLife Stadium. Ferran Torres marcou o único gol da noite.

Na terça-feira, surgiram de repente imagens em que se vê a seleção argentina no túnel de acesso ao campo. Lisandro Martínez e Enzo Fernández parecem visivelmente abalados por algo que aconteceu no vestiário. O discurso de Messi também levanta questões.

“Vamos lá, rapazes, calma, todo mundo, calma. O mais importante é: vamos manter a calma, rapazes, vamos manter a calma. Calma. Vamos apenas nos concentrar em jogar, tá? Calma, vamos esquecer tudo. Vamos esquecer tudo. Vamos simplesmente jogar. Vamos nos concentrar apenas no jogo, pessoal, no jogo”, disse Messi no túnel dos jogadores.

Agora que a Argentina vê em massa uma conspiração por trás do discurso de Messi e das reações dos jogadores, a comissão técnica da seleção nacional se pronunciou sobre as teorias.

O próprio técnico Lionel Scaloni minimizou a situação e chegou a reagir indignado quando, ao sair do complexo de treinamento em Ezeiza, foi questionado se teria havido um “conflito interno” na seleção: “Não acredito no que você está me perguntando. Claro que não”, disse ele.

Na última quarta-feira, um assistente técnico da Argentina, Roberto Fabián Ayala, reagiu às teorias da conspiração sobre a final da Copa do Mundo: “São coisas que ouvimos e das quais dizemos: ‘Isso não pode ser verdade’. Pois nada disso aconteceu, muito pelo contrário”, concluiu ele.



