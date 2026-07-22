A Argentina está furiosa e exige que a FIFA marque uma nova partida da final da Copa do Mundo

Os torcedores da Argentina lançaram uma petição em massa após a final da Copa do Mundo contra a Espanha, que foi perdida por 1 a 0. Os torcedores argentinos querem que a partida seja repetida.
No domingo à noite, a Argentina não conseguiu renovar o título mundial. Na final da Copa do Mundo, a Espanha levou a melhor por 1 a 0 após 120 minutos de jogo. Ferran Torres marcou o único gol.
No entanto, segundo os idealizadores da petição, a partida não foi conduzida de forma justa. Eles chegam a alegar que o árbitro foi subornado para garantir a vitória da Espanha.
O árbitro Slavko Vicnic teria tomado algumas decisões muito controversas e, segundo os signatários, elas devem ser analisadas pela FIFA.
A FIFA deve, então, tirar suas conclusões e mandar repetir a partida. A chance de isso acontecer é muito pequena. A FIFA geralmente não dá atenção a petições desse tipo.
A petição, disponível no site Change.org, já foi assinada por mais de cinquenta milhões de pessoas.