A Argentina está a caminho... O Egito conhece seu adversário nas oitavas de final

A seleção egípcia se classificou oficialmente para as oitavas de final da Copa do Mundo disputada na América do Norte, após empatar com a seleção iraniana por 1 a 1 na terceira e última rodada dos jogos do Grupo 7, permitindo que os “Faraós” continuem sua trajetória com firmeza rumo às fases eliminatórias.

A seleção egípcia elevou sua pontuação para 5 pontos, ficando em segundo lugar atrás da Bélgica, líder do grupo, garantindo assim sua classificação direta para a próxima fase, enquanto a pontuação do Irã permaneceu em 3 pontos, na terceira posição, aguardando os resultados dos outros grupos para definir seu destino entre as melhores terceiras colocadas.

A seleção egípcia enfrentará a Austrália nas oitavas de final, em um confronto aguardado que reunirá força física e habilidade tática.

Caso passe por esta fase, enfrentará o vencedor do confronto entre a Argentina e Cabo Verde.