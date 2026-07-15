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Fernandez Imago
Rian Rosendaal

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A Argentina derrota a Inglaterra em um final de jogo alucinante e volta à final da Copa do Mundo

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo

A Argentinaenfrenta a Espanha na final da Copa do Mundo. Em uma semifinal tensa em Atlanta, a Argentina venceu a Inglaterra por 1 a 2, depois que a equipe de Thomas Tuchel chegou a liderar por 1 a 0. O atual campeão mundial pode, portanto, renovar o título mundial no domingo.

O início da partida foi imediatamente intenso, com alguns desentendimentos nos quais Lionel Messi também se envolveu. Além disso, os torcedores de ambos os países se fizeram ouvir claramente em Atlanta. Uma disputa acirrada por uma vaga na final da Copa do Mundo. 

Ambas as equipes tentaram montar jogadas de ataque, mas grandes chances não surgiram até o primeiro intervalo para hidratação. Após o intervalo, Jude Bellingham passou a participar mais do jogo e John Stones cabeceou para fora em uma cobrança de falta. Do outro lado, Enzo Fernández chutou por cima por pouco, para alívio de Jordan Pickford. Sem gols na metade dessa semifinal tensa.

Logo após o reinício, Pickford impediu Julián Álvarez de marcar. Foi a Inglaterra que abriu o placar. Morgan Rogers fez um cruzamento perfeito pela direita, e Anthony Gordon, que havia cortado para dentro, finalizou de perto. A Argentina estava prestes a empatar, mas foi Djed Spence quem bloqueou Giuliano Simeone a tempo. Logo em seguida, Fernández chutou por cima. Pouco antes do segundo intervalo, Pickford fez uma defesa fabulosa ao impedir o gol de Nicolás González, que cabeceava após um cruzamento preciso de Messi.

A Argentina continuou pressionando e ficou frustrada quando Alexis Mac Allister acertou a trave de cabeça. González cabeceou para fora, mas estava em posição de impedimento. O tempo foi passando e a Inglaterra teve que se esforçar ao máximo para manter a vantagem mínima. Messi e companhia bateram forte na porta do gol nos minutos finais.

Copa do Mundo
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França
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Inglaterra
ING
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Espanha
ESP
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Argentina
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O empate em 1 a 1 aconteceu aos 85 minutos: Fernández arremessou e enganou Pickford com um chute forte de longe. Foi o sinal para os argentinos seguirem pressionando e até mesmo fazerem o 1 a 2. Lautaro Martínez ficou livre entre dois ingleses na segunda trave e cabeceou para o gol à queima-roupa. A Argentina está, portanto, novamente na final da Copa do Mundo.

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