"A arbitragem não é desculpa": mensagem em tom duro coloca Mourinho diante da verdade amarga após o clássico

José Vicente Hernáez, célebre escritor e crítico do jornal espanhol "Marca", colocou o dedo na ferida aberta dentro do Real Madrid, após a dura derrota no dérbi de Madri, diante do Atlético de Madrid por dois gols a um, abordando com seu estilo franco a crise que o time merengue atravessa.

Em um artigo de opinião contundente publicado após o tropeço diante do Atlético de Madrid, Hernáez desmontou as dúvidas em torno do início de temporada do time merengue, afirmando que a exibição ofensiva no Bernabéu não passa de uma ilusão que esconde uma incapacidade futebolística fora de casa.

E direcionou as flechas de sua crítica diretamente ao treinador José Mourinho, que chegou para apagar as decepções do passado e caiu na mesma armadilha.

Vale lembrar que José Mourinho, treinador do Real Madrid, atacou a arbitragem após a derrota de sua equipe por 1 a 2 diante do anfitrião Atlético de Madrid, no clássico da sétima rodada do Campeonato Espanhol, afirmando que a dupla do Atlético de Madrid merecia ser expulsa no primeiro tempo.

O texto do artigo foi o seguinte:

É verdade. Marcam muitos gols no estádio Bernabéu, mas os títulos (ao menos o título do campeonato) são decididos fora de casa.

E longe do Bernabéu, este time do Madrid põe à prova a paciência de sua torcida. Não, a coisa não está funcionando nem um pouco.

Venceram o Espanyol com um gol de Carlos Espí depois de encerrado o tempo regulamentar da partida. E a mesma coisa se repetiu em Elche, onde desperdiçaram uma vantagem de dois gols, e Espí teve novamente que salvar a situação.

E perderam para o Real Betis, em cujo gol não conseguiram sequer marcar uma vez. E agora perdem no estádio Wanda Metropolitano para o Atlético de Madrid, que poderia ter piorado ainda mais a situação por não se contentar com sua vantagem de dois gols a zero e, acima de tudo, lutaram muito para se manter na partida embora o Real Madrid estivesse jogando com dez jogadores.

É verdade que o suplício do Real Madrid no estádio Wanda Metropolitano começou com um erro de Huijsen. Seu mau posicionamento causou um pênalti que deu ao Atlético de Madrid a vantagem por 1 a 0, e também resultou em sua expulsão.

Isso deixou este time em situação crítica, perdendo por 1 a 0, jogando com dez jogadores e com cara de derrota total. O Atlético de Madrid esteve perto de se acomodar, mas se limitou a aproveitar os cânticos da torcida do Wanda Metropolitano, e isso os salvou de uma catástrofe maior.

O que teria acontecido se Huijsen não tivesse cometido aquele erro? Nunca saberemos, mas está claro que o Real Madrid não representou qualquer perigo digno de nota a Oblak até aquele momento.

Até mesmo o possível cartão vermelho do qual Cuti Romero escapou depois de pisar no joelho de Bellingham não é uma desculpa aceitável, porque a verdade é que o Real Madrid não estava jogando para vencer a partida.

Em resumo: Mourinho chegou ao banco de reservas do Real Madrid na esperança de apagar a lembrança das duas últimas temporadas, mas não conseguiu. É verdade que conquistam vitórias arrasadoras no estádio Santiago Bernabéu apesar da queda de rendimento no segundo tempo, mas a verdade é que o campeonato mal começou, e eles estão seis pontos atrás do líder. E, por sinal, as comparações são inúteis.

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