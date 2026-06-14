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Duitsland CuraçaoIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

A arbitragem comete um erro flagrante na partida entre Alemanha e Curaçao; o VAR não intervém

Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
Copa do Mundo
D. Advocaat
L. Sane

A Alemanha e Curaçao proporcionaram um primeiro tempo animado no Houston Stadium na noite de domingo. No entanto, logo no início da partida, ocorreu um momento notável, no qual os alemães se sentiram visivelmente prejudicados pela arbitragem.

Após um chute desviado de Leroy Sané aos 11 minutos, a Alemanha reclamou um escanteio, mas o árbitro Jalal Jayed, para surpresa dos alemães, concedeu um tiro de meta a Curaçao. O VAR não interveio, o que gerou incompreensão em campo.

De acordo com as regras vigentes na Copa do Mundo, no entanto, isso é explicável. O VAR pode, de fato, intervir quando um escanteio é concedido indevidamente, pois isso pode resultar diretamente em um gol. 

No caso de um escanteio não ser concedido, como aconteceu aqui, a intervenção não é permitida. A decisão do árbitro, mesmo que seja claramente errada, permanece válida.

O VAR, Zakhele Siwela, agiu, portanto, de acordo com o protocolo, apesar da frustração dos jogadores alemães. Aliás, os alemães não foram os únicos a reclamar da arbitragem. 

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Alemanha crest
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O técnico da seleção de Curaçao, Dick Advocaat, também reclamou veementemente com Jayed no intervalo. Em especial, o pênalti marcado para a Alemanha pouco antes do intervalo causou insatisfação na equipe de Curaçao, que, por causa disso, foi para o vestiário perdendo por 3 a 1. 

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