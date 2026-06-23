“A Aranha” tece suas teias... e transforma o dia glorioso de Messi em uma notícia secundária

No momento que deveria ter sido dedicado a Lionel Messi, após ele ter ultrapassado o lendário alemão Miroslav Klose e se tornado o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, Julian Álvarez roubou a cena com uma declaração surpreendente e chocante, na qual anunciou abertamente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid — uma decisão inesperada que ofuscou a conquista histórica do astro argentino.

Álvarez disse, em sua primeira entrevista à ESPN — emissora detentora dos direitos de transmissão —, após a vitória da Argentina sobre a Áustria: “O melhor para todos é procurar outro time”, em uma declaração clara e decisiva que revelou seu desejo de partir, apesar de ter sido reserva e não dever ser o centro das atenções.

Uma mensagem forte

Essa foi a primeira vez que “A Aranha” se pronunciou desde que seu nome entrou oficialmente no mercado de transferências, tendo sido associado primeiro ao Barcelona e, depois, ao Real Madrid, que apresentou uma oferta de 150 milhões de euros para contratá-lo como parte da promessa eleitoral de Florentino Pérez, mas o Atlético recusou a proposta.

Embora todos estivessem aguardando a declaração de Álvarez, a força do comunicado e seu momento controverso surpreenderam o meio futebolístico, especialmente porque ocorreu em um momento que deveria ter sido inteiramente dedicado a Messi e à sua conquista histórica.

Messi, a estrela do campo... e Álvarez, fora dele

Na zona mista do estádio de Dallas, todos os olhares estavam voltados para Messi, mas a frase de Álvarez, com a qual desafiou o Atlético de Madrid, rapidamente se espalhou entre os jornalistas e ganhou as manchetes na Espanha, na Argentina e na Inglaterra — onde seu nome foi associado ao Arsenal —, fazendo com que o entusiasmo pela atuação de Messi fosse ofuscado pela bomba midiática lançada por seu companheiro.

Quebrando as regras não escritas

A seleção argentina tem regras não escritas que é preferível não violar; uma delas diz que, quando não é o momento certo de mostrar suas cartas, é melhor escondê-las. Isso se torna ainda mais importante quando se trata de ofuscar Messi, e ganha ainda mais relevância quando representa uma surpresa estrondosa no mercado de transferências durante a Copa do Mundo.

Mas Álvarez desrespeitou essas regras, fazendo com que o capitão Messi se tornasse a estrela dentro de campo, enquanto o “Aranha” era a estrela fora dele — em uma cena rara em que um jogador reserva rouba a cena do maior jogador da história em seu dia de glória.