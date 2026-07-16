A apresentação de Marcos Leonardo no Ajax está atrasada: eis o motivo

Marcos Leonardo já é, de fato, jogador do Ajax há cerca de cinco dias, mas a confirmação oficial de Amsterdã ainda não foi divulgada. A ESPN informa agora que o atacante viajou para seu país natal, o Brasil, a fim de regularizar seu visto.

No último domingo, Fabrizio Romano, entre outros, divulgou que a transferência estava fechada. O jornal “De Telegraaf” publicou, um dia depois, que o artilheiro havia sido aprovado no exame médico no centro de treinamento “De Toekomst”.

No entanto, a chegada de Leonardo ainda não foi oficializada pelo Ajax. “O Ajax aguarda a autorização de trabalho de Marcos Leonardo para finalizar definitivamente sua transferência para Amsterdã”, escreve a ESPN.

“O atacante brasileiro voou esta semana do campo de treinamento do Al-Hilal, na Áustria, para a Holanda e já esteve no De Toekomst, mas Leonardo já voltou ao seu país natal, o Brasil, para regularizar seu visto.”

“A expectativa é que o atacante de 23 anos retorne aos Países Baixos no domingo e se apresente ao Ajax na segunda-feira para o primeiro treino com seus novos companheiros de equipe”, afirma a reportagem.

Leonardo assinará contrato com o Ajax até meados de 2031, e o clube pagará ao Al-Hilal um valor mínimo de 17,5 milhões de euros e máximo de 19 milhões de euros.

Leonardo trocou o Santos pelo Benfica no início de 2024, sendo que, alguns meses depois, o Al-Hilal o contratou por cerca de quarenta milhões de euros.

Apesar de um contrato lucrativo na Arábia Saudita, ele estava disposto a abrir mão de parte de seus ganhos para viabilizar seu retorno à Europa.

O atacante apresenta números excelentes. Desde sua chegada ao Al-Hilal, disputou 82 partidas oficiais, nas quais marcou 48 gols. Com isso, tornou-se um dos atacantes mais produtivos do clube saudita de ponta.