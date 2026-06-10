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World Cup 2026 trophy Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty/GOAL composite
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

A apenas quatro gols de diferença... Cristiano persegue Messi em uma disputa histórica

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Messi e Ronaldo provavelmente disputarão sua última Copa do Mundo

O lendário argentino Lionel Messi lidera uma lista histórica da Copa do Mundo, antes do início da edição de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O astro do Inter de Miami é o jogador com mais participações em partidas da Copa do Mundo ao longo da história, com 26 jogos.

Vêm em seguida o alemão Lothar Matthäus, com 25 partidas, Miroslav Klose (24) e Paolo Maldini (23 partidas), seguido por seu rival histórico Cristiano Ronaldo, com 22 jogos.

A lista também inclui grandes estrelas de diferentes gerações, como Diego Maradona, Maldini, Cafu e Schweinsteiger.

Lista dos jogadores com mais participações em jogos da Copa do Mundo:

  • 26 partidas: Lionel Messi
  • 25 partidas: Lothar Matthäus
  • 24 partidas: Miroslav Klose
  • 23 partidas: Paolo Maldini
  • 22 partidas: Cristiano Ronaldo
  • 21 jogos: Diego Maradona
  • 21 jogos: Vladislav Zamuda
  • 20 jogos: Cafu
  • 20 jogos: Hugo Lloris
  • 20 jogos: Philipp Lahm
  • 20 jogos: Javier Mascherano
  • 20 jogos: Bastian Schweinsteiger
  • 20 partidas: Gregor Lato

A Argentina disputará o Grupo 10 da Copa do Mundo, ao lado de Argélia, Jordânia e Áustria, enquanto o sorteio colocou Portugal no Grupo 11, junto com Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia.

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