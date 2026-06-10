A apenas quatro gols de diferença... Cristiano persegue Messi em uma disputa histórica

O lendário argentino Lionel Messi lidera uma lista histórica da Copa do Mundo, antes do início da edição de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
O astro do Inter de Miami é o jogador com mais participações em partidas da Copa do Mundo ao longo da história, com 26 jogos.
Vêm em seguida o alemão Lothar Matthäus, com 25 partidas, Miroslav Klose (24) e Paolo Maldini (23 partidas), seguido por seu rival histórico Cristiano Ronaldo, com 22 partidas.
Ronaldo e Messi são os únicos que ultrapassaram 20 partidas na Copa do Mundo, entre os jogadores atuais que participarão da próxima edição.
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A lista também inclui grandes estrelas de diferentes gerações, como Diego Maradona, Maldini, Cafu e Schweinsteiger.
Lista dos jogadores com mais participações em partidas da Copa do Mundo:
- 26 partidas: Lionel Messi
- 25 partidas: Lothar Matthäus
- 24 partidas: Miroslav Klose
- 23 partidas: Paolo Maldini
- 22 partidas: Cristiano Ronaldo
- 21 jogos: Diego Maradona
- 21 jogos: Vladislav Zamuda
- 20 jogos: Cafu
- 20 jogos: Hugo Lloris
- 20 jogos: Philipp Lahm
- 20 jogos: Javier Mascherano
- 20 jogos: Bastian Schweinsteiger
- 20 partidas: Gregor Lato
A Argentina disputará o Grupo 10 da Copa do Mundo, ao lado de Argélia, Jordânia e Áustria, enquanto o sorteio colocou Portugal no Grupo 11, junto com Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia.