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CHICAGO, IL - JUNE 06: Kai Havertz 7 of Germany celebrates with Felix Nmecha 23 of Germany after scoring during a friendly match between the United States on June 6, 2026 at Soldier Field in Chicago, Illinois. (Photo by Melissa Tamez Icon Sportswire) SOCCER: JUN 06 USA vs Germany EDITORIAL USE ONLY Icon260606001Imago
Jeroen van Poppel

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A Alemanha supera o gol espetacular dos americanos e parte para a Copa do Mundo com otimismo

Estados Unidos x Alemanha
Estados Unidos
Alemanha
Amistosos

A Alemanha venceu por 2 a 1 o último amistoso dos Estados Unidos antes da Copa do Mundo, no sábado. Em Chicago, a equipe do técnico Julian Nagelsmann levou a melhor graças aos gols de Kai Havertz e Leroy Sané. Antonee Robinson marcou o único gol dos americanos.

Mauricio Pochettino escalou uma equipe com Sergiño Dest como ponta direita, enquanto Malik Tillman atuou no meio-campo. Folarin Balogun foi preferido a Ricardo Pepi no ataque. Estrelas como Christian Pulisic e Weston McKennie também entraram em campo desde o início.

A Alemanha perdeu Lennart Karl por lesão um dia antes da partida. Com isso, Leroy Sané teve a chance de se provar na ala direita. Na lateral esquerda, Nathaniel Brown foi preferido a David Raum. Manuel Neuer ainda estava ausente na seleção alemã devido a uma lesão.

A partida começou de forma dramática para os americanos. Já no segundo minuto, a Alemanha aproveitou uma falha defensiva em uma cobrança de falta. Joshua Kimmich cruzou a bola para a área, e Kai Havertz cabeceou de perto, colocando a Alemanha imediatamente na frente.

Após o golpe inicial, a equipe de Pochettino se recuperou de forma admirável. Os americanos assumiram cada vez mais a iniciativa e criaram várias situações de perigo. Tillman e Pulisic, em especial, deixaram sua marca no jogo da USMNT.

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A recompensa veio aos 36 minutos. Após um escanteio cobrado por Pulisic, a bola não foi afastada pela defesa alemã. Robinson reagiu com agilidade e chutou com um voleio fabuloso, que entrou com força total e de forma imparável no gol: 1 a 1.

Com esse empate, a equipe da casa foi recompensada pelo esforço. Os Estados Unidos foram para o intervalo com superioridade em chances e escanteios, enquanto a Alemanha tinha dificuldade para voltar a ser perigosa. O público no Soldier Field viu uma USMNT que, após o mau início, havia voltado de forma excelente ao jogo.

Após o intervalo, o jogo permaneceu equilibrado, embora a Alemanha estivesse sempre à espreita de um momento para atacar. Esse momento chegou aos 57 minutos. Através de um ataque fluido, Sané foi colocado em posição, e seu chute desviou em Miles Robinson, indo parar no fundo da rede, atrás de Freese.

Pochettino colocou em campo, entre outros, Giovanni Reyna, Pepi, Tim Weah e Brenden Aaronson, na esperança de ainda conseguir reverter o placar. Apesar do domínio em campo, os americanos não conseguiram forçar o empate.



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