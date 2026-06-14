A Alemanha relembra a Arábia Saudita... e Ondaf encontra o tesouro perdido de James

A goleada da seleção alemã sobre a seleção de Curaçao por 7 a 1, na noite de domingo, no Estádio NRG, marcou uma série de números e estatísticas históricas, no âmbito das disputas do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção alemã conseguiu conquistar seus primeiros três pontos no torneio, enquanto a seleção de Curaçao permaneceu sem pontos, no grupo que também conta com as seleções do Equador e da Costa do Marfim.

A rede de estatísticas “Opta” informou que a Alemanha elevou seu saldo para 239 gols na história de suas participações na Copa do Mundo, após sua grande vitória sobre Curaçao, ultrapassando o Brasil, com 238 gols, e se tornando a seleção que mais marcou gols na história do torneio.

A rede acrescentou que Curaçao sofreu a derrota mais pesada já sofrida por uma seleção estreante na fase final da Copa do Mundo desde a derrota da Coreia do Sul para a Hungria por 9 a 0 na edição de 1954.

A “Opta” também esclareceu que a Copa do Mundo testemunhou apenas cinco partidas desde o início do milênio atual nas quais uma seleção marcou sete gols ou mais, e a Alemanha esteve presente em três delas, depois de golear a Arábia Saudita por 8 a 0 na Copa do Mundo de 2002, e, em seguida, conquistou sua vitória histórica sobre o Brasil por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014, antes de repetir o mesmo placar contra Curaçao na edição de 2026.

No plano individual, Joshua Kimmich lidera a lista dos jogadores que mais criaram chances concretizadas na Copa do Mundo de 2026 até o momento, após ter dado cinco assistências, o maior número entre todos os jogadores participantes do torneio.

Por sua vez, Deniz Undav alcançou um feito excepcional, ao se tornar o segundo jogador, desde o início do registro desses dados em 1966, a marcar um gol e dar duas assistências em uma única partida da Copa do Mundo após entrar como reserva.

Ondav foi precedido nessa conquista pelo astro colombiano James Rodríguez, que alcançou o mesmo feito durante o confronto contra a seleção do Japão na Copa do Mundo de 2014, colocando o atacante alemão ao lado de um dos números individuais mais raros da história do torneio.