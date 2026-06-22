A Alemanha obtém esclarecimentos sobre a lesão de Nico Schlotterbeck e as consequências para a Copa do Mundo

Nico Schlotterbeck não voltará a jogar nesta Copa do Mundo, segundo informam diversos meios de comunicação. O zagueiro do Borussia Dortmund sofreu uma ruptura dos ligamentos do tornozelo na partida contra a Costa do Marfim (vitória por 2 a 1).

O zagueiro se machucou logo no início da partida, após um confronto com Amad Diallo. Schlotterbeck recebeu atendimento médico várias vezes, mas acabou tendo que abandonar definitivamente a partida no intervalo. Ele foi substituído por Antonio Rüdiger.

No início deste fim de semana, os primeiros indícios já não eram positivos. Essa informação foi confirmada hoje por várias fontes: o torneio chegou ao fim para Schlotterbeck.

Essa notícia não deve ser uma surpresa total para o técnico Julian Nagelsmann. O treinador já havia dado a entender, após a partida, que a lesão não parecia nada boa.

Na primeira partida contra Curaçao (vitória por 7 a 1), o zagueiro de 26 anos ainda conseguiu marcar um gol. Ele cabeceou para o fundo da rede pouco antes do intervalo, fazendo o 2 a 1, e logo em seguida Kai Havertz ampliou a vantagem para dois gols.

Rüdiger, que recentemente renovou seu contrato com o Real Madrid, provavelmente será titular no restante da Copa do Mundo. Waldemar Anton e Malick Thiaw são as outras opções na zaga central.

Para Schlotterbeck, isso é um grande revés. Ele não só perderá a Copa do Mundo, mas também a preparação para a nova temporada com o Dortmund. Além disso, suas chances de uma transferência não aumentam com isso.