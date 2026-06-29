A Alemanha não consegue vencer o Paraguai nos 90 minutos e vai para a prorrogação

A Alemanha não conseguiu derrotar o Paraguai nos noventa minutos. Kai Havertz marcou de cabeça no segundo tempo, estabelecendo o placar final de 1 a 1, o que levará a prorrogação em Boston.

Logo no primeiro minuto, o Paraguai já teve uma grande chance. Junior Alonso recebeu a bola na segunda trave após um escanteio, mas viu Manuel Neuer fazer a defesa.

Em seguida, a Alemanha teve a posse de bola na maior parte do tempo, mas jogou em um ritmo muito lento contra uma parede azul-escura de paraguaios. Nenhuma grande chance foi criada.

Pouco antes do intervalo, o país sul-americano surpreendeu a todos ao abrir o placar de repente. Após um escanteio rebatido de cabeça, a bola voltou à área, onde Julio Enciso conseguiu desviá-la para o gol.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Felix Nmecha chegou bem perto de marcar. Seu chute sofreu um desvio e passou raspando pelo lado errado da trave.

Logo após o intervalo, a Alemanha se safou por pouco. Joshua Kimmich errou um passe de volta para Manuel Neuer, que, cara a cara com Enciso, ainda conseguiu intervir.

Por fim, a Alemanha conseguiu empatar. Kai Havertz desviou um cruzamento de Florian Wirtz e marcou assim seu terceiro gol na Copa do Mundo: 1 a 1.

Pouco depois, a mesma jogada quase se repetiu com sucesso. Havertz cabeceou um cruzamento de Wirtz para o canto oposto, mas viu Orlando Gill conseguir fazer a defesa.