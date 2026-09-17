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Rian Rosendaal
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A Alemanha convoca 44 nomes, mas a estrela do Ajax Julian Brandt permanece em Amsterdã

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
M. ter Stegen

Marc-André ter Stegen está de volta à convocação da Alemanha, anunciou o técnico Jürgen Klopp nesta quinta-feira. O comandante montou duas listas diferentes para os próximos jogos da Nations League. Julian Brandt, destaque do Ajax, ficou fora por opção de Klopp. O meio-campista disputou sua última partida pela seleção em novembro de 2024.

Klopp fará sua estreia como técnico no dia 24 de setembro, quando a Alemanha enfrentará a seleção da Holanda. A rival da Oranje também medirá forças com Grécia e Sérvia mais tarde na Nations League. 

Ter Stegen volta a ganhar uma chance na Alemanha, agora que Manuel Neuer se aposentou da seleção após a Copa do Mundo que terminou de forma decepcionante. Segundo diversos veículos da imprensa alemã, Ter Stegen também é a primeira opção de Klopp, desde que siga tendo bom desempenho no Ajax.

Klopp convocou Ter Stegen para os jogos contra Holanda e Grécia, em 27 de setembro. Depois disso, o goleiro retornará ao Ajax, e outros arqueiros terão a chance de se provar diante do técnico.

Entre os desfalques contra a Holanda na próxima semana estão Florian Wirtz, Karim Adeyemi e Aleksandar Pavlovic. Jogadores como Kai Havertz e Jamal Musiala, porém, estarão presentes na Johan Cruijff ArenA. Ao todo, 44 jogadores foram convocados para os quatro jogos da Nations League.

Liga das Nações A
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Países Baixos
HOL
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Alemanha
ALE

Convocação completa da Alemanha para o duelo com a Holanda: 

Goleiros: Marc ter Stegen (Ajax), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg). 

Defesa: Yann Bisseck (Internazionale), Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah (Bayern de Munique), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart). 

Meio-campo: Serge Gnabry, Jamal Musiala, Lennart Karl (Bayern de Munique), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United).

Ataque: Kai Havertz (Arsenal), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt). 

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