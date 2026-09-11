Segundo informações do Bild, a água já bate no pescoço do técnico argentino da equipe saxã. De acordo com a publicação, as duas partidas antes da pausa para a Data Fifa, contra o Hamburger SV e o Bayer 04 Leverkusen, já podem ser decisivas para Demichelis.

O motivo para a nova agitação em torno do ex-zagueiro do Bayern de Munique é a dura derrota por 4 a 1 sofrida pelo Leipzig na noite da última quinta-feira, na estreia da nova temporada da Liga dos Campeões, contra o Como 1907.

O RB se mostrou, durante boa parte do jogo, completamente sem plano e inofensivo ofensivamente, além de deixar a desejar em termos de disposição para correr e comportamento nos duelos. "Isso é uma porcaria. A sensação agora é uma merda. Hoje nós apanhamos feio. Não foi uma boa atuação nossa e precisamos mudar algo urgentemente", reclamou o capitão David Raum.

Ainda assim, já teria havido "preocupações" dentro do clube durante a preparação para a temporada sobre se Demichelis teria as abordagens corretas para o jogo do Leipzig. Segundo a publicação, o tema internamente era que o treinador de 45 anos teria apresentado poucas ideias com a bola ao longo de sua trajetória até aqui.

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Como o Leipzig começou a nova temporada sob o comando de Martin Demichelis?

Demichelis assumiu o cargo de técnico da equipe saxã apenas no último verão europeu, como sucessor de Ole Werner, demitido do cargo. Antes disso, o ex-zagueiro de longa passagem pelo Bayern trabalhou no rebaixado espanhol RCD Mallorca.

Para contratar o argentino, o Leipzig teria até acionado uma cláusula de rescisão no contrato de Demichelis. Seu vínculo com o RB vai até 2028.

Na estreia da Bundesliga, o Leipzig celebrou uma vitória por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach. Também na Copa da Alemanha, a equipe não deu brecha: o Eintracht Trier, da Regionalliga, foi batido como se esperava por 6 a 0. No fim de semana passado, então, veio a primeira derrota da temporada, por 3 a 1 para o Werder Bremen.