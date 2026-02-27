Goal.com
ADIDAS Italy 70s jerseyadidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

A Adidas revive a glória da Azzurri com a camisa tradicional da Itália de 1970

Uma homenagem de colecionador à década mais icônica do futebol italiano.

A adidas e a Federação Italiana de Futebol (FIGC) revelaram a nova camisa da Itália de 1970, um lançamento inspirado na tradição que presta homenagem a uma das décadas mais icônicas da história da Azzurri.

Inspirada nos detalhes clássicos do design da década de 1970, a camisa celebra a era que ajudou a moldar a identidade futebolística global da Itália. Esta peça de colecionador reimagina o estilo vintage com um apelo moderno, tornando-a indispensável para os fãs da Azzurri e os amantes da cultura futebolística retro.

ADIDAS Italy 70s jersey - close upaddias

A camisa da Itália dos anos 70 apresenta o histórico emblema da FIGC usado ao longo da década, trazendo a autenticidade vintage para o primeiro plano. Acima do escudo tricolor, a palavra “ITALIA” aparece em amarelo dourado forte, acentuando o visual clássico da camisa.

No lado esquerdo do peito, um trevo branco da adidas contornado em preto completa a estética tradicional - uma referência à identidade profundamente enraizada da adidas e ao apelo atemporal da era de ouro do futebol.

O icônico jogador de futebol italiano Alessandro Del Piero revelou a camisa no desfile “Unexpected” durante a Semana de Moda de Milão, onde a adidas fundiu esporte, moda e cultura em uma apresentação única.

ADIDAS Italy 70s jersey 2adidas

Este lançamento reforça o compromisso da adidas em celebrar a história do futebol além do campo, conectando o esporte a um estilo de vida mais amplo e a momentos culturais.

A camisa da Itália dos anos 70 está disponível a partir de hoje, 27 de fevereiro, nas lojas adidas, em revendedores selecionados, nas lojas FIGC e online em adidas.co.uk/football-jerseys.

Seja você um torcedor de longa data da Azzurri ou um fã da moda vintage do futebol, este lançamento tradicional oferece uma peça clássica da história do futebol italiano.

