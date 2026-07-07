A Adidas revela a bola oficial da final da Copa do Mundo da FIFA 26™

A Adidas revela hoje a bola TRIONDA FINAL, a bola oficial das partidas das semifinais, da disputa pelo terceiro lugar e da final da Copa do Mundo da FIFA 26™, projetada para elevar os momentos mais importantes do futebol mundial.

Inspirada na bola TRIONDA, revelada em outubro de 2025, a TRIONDA FINAL aprimora o design da bola oficial, mantendo a mesma estrutura voltada para o desempenho. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo da FIFA, a Adidas vai além da tradicional alteração de cor, apresentando um design exclusivo que reflete a importância das partidas finais do torneio.





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O design da bola TRIONDA FINAL é inspirado na jornada rumo ao prêmio mais importante do mundo do futebol. Um toque dourado sofisticado remete à Copa do Mundo da FIFA™, sobre uma base preta que eleva a aparência e a sensação da bola, criando uma identidade visual ousada e elegante para as fases finais da competição. Toques dinâmicos de vermelho e rosa dão o toque perfeito para injetar energia no design, ao mesmo tempo em que criam uma conexão visual com as chuteiras em campo.

A bola TRIONDA FINAL celebra as cidades-sede dos jogos decisivos do torneio por meio de um estilo linear ousado, integrado diretamente nos desenhos das partes. As quatro cidades que sediarão as últimas quatro partidas — Dallas, Atlanta, Miami e Nova York — aparecem em destaque nos painéis principais do design, enquanto as demais cidades-sede são incorporadas aos elementos triangulares do design, proporcionando uma narrativa em camadas ao longo da superfície da bola.

A bola mantém a mesma estrutura composta por quatro painéis, o formato dos painéis e a estrutura da superfície, assim como a TRIONDA, para garantir um desempenho semelhante em campo, desde a partida de abertura até o apito final do campeonato. Em termos de desempenho, a estrutura foi projetada propositalmente com costuras profundas e texturas superficiais estrategicamente posicionadas para promover a aerodinâmica ideal e a estabilidade de voo. A TRIONDA FINAL também incorpora a mais recente evolução da tecnologia adidas Connected Ball para fornecer dados precisos sobre a bola em tempo real, apoiando uma tomada de decisão mais rápida por parte dos árbitros, ao mesmo tempo em que aprimora as informações sobre a partida.

A bola oficial TRIONDA FINAL está disponível para compra a partir de hoje nas lojas da Adidas, em algumas lojas selecionadas e online no site adidas.com.