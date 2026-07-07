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كرة أديداس لنهائي كأس العالمAdidas

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A Adidas revela a bola oficial da final da Copa do Mundo da FIFA 26™

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
França
Marrocos
EUA

Projetada especialmente para as partidas das semifinais, da disputa pelo terceiro lugar e da final, a bola TRIONDA FINAL se destaca por um novo design sofisticado nas cores dourado, branco e preto

A Adidas revela hoje a bola TRIONDA FINAL, a bola oficial das partidas das semifinais, da disputa pelo terceiro lugar e da final da Copa do Mundo da FIFA 26™, projetada para elevar os momentos mais importantes do futebol mundial.

Inspirada na bola TRIONDA, revelada em outubro de 2025, a TRIONDA FINAL aprimora o design da bola oficial, mantendo a mesma estrutura voltada para o desempenho. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo da FIFA, a Adidas vai além da tradicional alteração de cor, apresentando um design exclusivo que reflete a importância das partidas finais do torneio.


ميسي مع كرة نهائي كأس العالمAdidas


لامين يامال مع كرة نهائي المونديالAdidas


Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR
بيلينجهام مع كرة نهائي المونديالAdidas


O design da bola TRIONDA FINAL é inspirado na jornada rumo ao prêmio mais importante do mundo do futebol. Um toque dourado sofisticado remete à Copa do Mundo da FIFA™, sobre uma base preta que eleva a aparência e a sensação da bola, criando uma identidade visual ousada e elegante para as fases finais da competição. Toques dinâmicos de vermelho e rosa dão o toque perfeito para injetar energia no design, ao mesmo tempo em que criam uma conexão visual com as chuteiras em campo.

A bola TRIONDA FINAL celebra as cidades-sede dos jogos decisivos do torneio por meio de um estilo linear ousado, integrado diretamente nos desenhos das partes. As quatro cidades que sediarão as últimas quatro partidas — Dallas, Atlanta, Miami e Nova York — aparecem em destaque nos painéis principais do design, enquanto as demais cidades-sede são incorporadas aos elementos triangulares do design, proporcionando uma narrativa em camadas ao longo da superfície da bola.

A bola mantém a mesma estrutura composta por quatro painéis, o formato dos painéis e a estrutura da superfície, assim como a TRIONDA, para garantir um desempenho semelhante em campo, desde a partida de abertura até o apito final do campeonato. Em termos de desempenho, a estrutura foi projetada propositalmente com costuras profundas e texturas superficiais estrategicamente posicionadas para promover a aerodinâmica ideal e a estabilidade de voo. A TRIONDA FINAL também incorpora a mais recente evolução da tecnologia adidas Connected Ball para fornecer dados precisos sobre a bola em tempo real, apoiando uma tomada de decisão mais rápida por parte dos árbitros, ao mesmo tempo em que aprimora as informações sobre a partida.

A bola oficial TRIONDA FINAL está disponível para compra a partir de hoje nas lojas da Adidas, em algumas lojas selecionadas e online no site adidas.com.

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