Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
adidas retro world cup kits bringback collectionadidas
adidas x World Cup Bringback collection
Renuka Odedra

Traduzido por

A adidas relança uniformes icônicos da Copa do Mundo para a coleção retrô Bringback

SHOPPING
Camisas de futebol
Copa do Mundo
Alemanha
Bélgica
Espanha
Japão
Suécia

Os ícones estão de volta, trazendo pura nostalgia do futebol retrô.

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, que está a apenas algumas semanas de distância, a adidas revelou as camisas das seleções nacionais mais famosas já vestidas no maior palco do futebol. Ao trazer de volta designs lendários de várias gerações, a coleção homenageia o impacto cultural, os momentos emocionantes e a estética inconfundível que ajudaram a definir a história do futebol.


Inspirando-se em épocas inesquecíveis da Copa do Mundo da FIFA, a coleção revive silhuetas e grafismos célebres dos arquivos, trazendo-os de volta para uma nova geração de fãs de futebol, colecionadores e consumidores que se preocupam com o estilo. De execuções geométricas ousadas e listras tonais a grafismos marcantes no peito e paletas de cores inconfundíveis, cada camisa captura a linguagem de design destemida que moldou a cultura do futebol ao longo do final dos anos 80, 90 e início dos anos 2000.

Spain WC retro kit adidasadidas

Indo além do campo, a coleção também apresenta uma linha de peças adidas Originals Culturewear inspiradas nos designs de arquivo, combinando a tradição do futebol com a estética do estilo de vida contemporâneo. Juntamente com as camisetas clássicas da coleção Bringback, a adidas também lança réplicas de camisetas curtas com designs de jogos em casa e fora de casa de seleções selecionadas, incluindo Alemanha, Japão e Espanha, conectando ainda mais a cultura do futebol com a moda moderna e a autoexpressão.

Germany WC retro kit adidasadidas

A camisa titular da Bélgica de 1986 está intimamente associada à histórica campanha do país até as semifinais da Copa do Mundo no México, enquanto a camisa vermelha escura com listras na mesma tonalidade e o corte atemporal de manga comprida se tornou sinônimo dessa geração icônica.  O acervo da Alemanha é representado por vários dos designs de futebol mais famosos da adidas. A camisa de visitante de 1990 introduziu um dos gráficos geométricos mais icônicos da marca no peito, enquanto as camisas de titular e de visitante de 1994 levaram a estética do futebol a uma era mais experimental por meio de designs ampliados em preto, vermelho e dourado, inspirados na bandeira alemã.

Japan WC retro kit adidasadidas

A camisa titular do Japão de 1993 permanece intimamente ligada à dramática campanha de qualificação conhecida como “Tragédia de Doha” e se tornou um símbolo duradouro do futebol japonês por meio de seu lendário desenho assimétrico inspirado no corvo de três patas. O design marcou o início de uma nova era para o Japão no cenário global do futebol e continua sendo uma das camisas mais aclamadas da história do futebol asiático.

Sweden WC retro kit adidasadidas

A camisa titular da Espanha de 1994 tornou-se intimamente associada a uma era marcante na história do futebol do país, enquanto seu design gráfico vertical em tons semelhantes refletia a linguagem visual ousada que surgiu na cultura do futebol dos anos 90. Com o tempo, a camisa evoluiu para se tornar uma das camisas da Espanha mais reconhecíveis na Copa do Mundo. A camisa titular da Suécia de 1994 tornou-se lendária durante o inesquecível terceiro lugar do país nos Estados Unidos, com seus gráficos geométricos azuis ousados sobre uma base amarela vibrante, incorporando perfeitamente o espírito expressivo do design do futebol dos anos 90.

Loja: coleção adidas x World Cup Bringback

A coleção já está disponível para compra online na adidas.