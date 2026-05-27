A adidas relança uniformes icônicos da Copa do Mundo para a coleção retrô Bringback

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, que está a apenas algumas semanas de distância, a adidas revelou as camisas das seleções nacionais mais famosas já vestidas no maior palco do futebol. Ao trazer de volta designs lendários de várias gerações, a coleção homenageia o impacto cultural, os momentos emocionantes e a estética inconfundível que ajudaram a definir a história do futebol.





Inspirando-se em épocas inesquecíveis da Copa do Mundo da FIFA, a coleção revive silhuetas e grafismos célebres dos arquivos, trazendo-os de volta para uma nova geração de fãs de futebol, colecionadores e consumidores que se preocupam com o estilo. De execuções geométricas ousadas e listras tonais a grafismos marcantes no peito e paletas de cores inconfundíveis, cada camisa captura a linguagem de design destemida que moldou a cultura do futebol ao longo do final dos anos 80, 90 e início dos anos 2000.

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Indo além do campo, a coleção também apresenta uma linha de peças adidas Originals Culturewear inspiradas nos designs de arquivo, combinando a tradição do futebol com a estética do estilo de vida contemporâneo. Juntamente com as camisetas clássicas da coleção Bringback, a adidas também lança réplicas de camisetas curtas com designs de jogos em casa e fora de casa de seleções selecionadas, incluindo Alemanha, Japão e Espanha, conectando ainda mais a cultura do futebol com a moda moderna e a autoexpressão.

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A camisa titular da Bélgica de 1986 está intimamente associada à histórica campanha do país até as semifinais da Copa do Mundo no México, enquanto a camisa vermelha escura com listras na mesma tonalidade e o corte atemporal de manga comprida se tornou sinônimo dessa geração icônica. O acervo da Alemanha é representado por vários dos designs de futebol mais famosos da adidas. A camisa de visitante de 1990 introduziu um dos gráficos geométricos mais icônicos da marca no peito, enquanto as camisas de titular e de visitante de 1994 levaram a estética do futebol a uma era mais experimental por meio de designs ampliados em preto, vermelho e dourado, inspirados na bandeira alemã.

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A camisa titular do Japão de 1993 permanece intimamente ligada à dramática campanha de qualificação conhecida como “Tragédia de Doha” e se tornou um símbolo duradouro do futebol japonês por meio de seu lendário desenho assimétrico inspirado no corvo de três patas. O design marcou o início de uma nova era para o Japão no cenário global do futebol e continua sendo uma das camisas mais aclamadas da história do futebol asiático.

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A camisa titular da Espanha de 1994 tornou-se intimamente associada a uma era marcante na história do futebol do país, enquanto seu design gráfico vertical em tons semelhantes refletia a linguagem visual ousada que surgiu na cultura do futebol dos anos 90. Com o tempo, a camisa evoluiu para se tornar uma das camisas da Espanha mais reconhecíveis na Copa do Mundo. A camisa titular da Suécia de 1994 tornou-se lendária durante o inesquecível terceiro lugar do país nos Estados Unidos, com seus gráficos geométricos azuis ousados sobre uma base amarela vibrante, incorporando perfeitamente o espírito expressivo do design do futebol dos anos 90.

Loja: coleção adidas x World Cup Bringback

A coleção já está disponível para compra online na adidas.