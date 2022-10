Vampeta (sempre ele!) ignora protocolo e "benze" taça da Copa do Brasil para o Corinthians

Ex-jogador jogou sal grosso como simpatia e colocou um terço no troféu do torneio de mata-mata. Ele foi campeão da competição pelo Timão em 2022

Campeão da Copa do Brasil em 2002 pelo Corinthians, Vampeta foi um dos escolhidos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para entrar no gramado da Neo Química Arena com a taça do torneio de mata-mata. O ex-jogador de Timão e Fla jogou sal grosso no troféu, uma simpatia para afastar energias negativas.

Comentarista da Jovem Pan, o corintiano ainda colocou um terço, símbolo da religião católica, para "benzer" a taça que foi exposta no estádio do jogo de ida da final da Copa do Brasil (veja o vídeo abaixo).

Corinthians e Flamengo duelam pela partida de ida da final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O jogo de volta será na próxima quarta, dia 19 de outubro, no Maracanã. O compromisso será o decisivo do torneio de mata-mata.