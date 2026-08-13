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Copa Sul-Americana
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Santos x CSD Macara: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Santos x CSD Macara
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CSD Macara
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Santos e CSD Macara, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Sul-Americana - 1/8

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x CSD Macara

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Santos
SAN
Formação
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CSD Macara
DMA
CSD Macara crest
CSD Macara
DMA

Técnico

  • Cuca

O Santos é treinado por Cuca, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para o time da casa neste momento. As atualizações serão adicionadas conforme o quadro do elenco se tornar mais claro antes da partida.

O Macará tem Guillermo Sanguinetti no comando, mas também não há detalhes de equipe confirmados para os visitantes nesta fase. Verifique novamente para as últimas informações sobre o elenco antes do início do jogo.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

CHA
E2-2
UNI
V4-2
REM
E0-0
REM
V0-1
APR
D0-2
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
DMA

DMA - Sequência

DEC
V3-0
AUC
V1-4
GUA
D1-1
GCI
V2-1
BSC
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Santos registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Athletico Paranaense no Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o Peixe eliminou o Remo na Copa do Brasil com uma vitória por 1 a 0 fora de casa, após empate sem gols no jogo de ida. O Santos também venceu o Universidad Central por 4 a 2 na própria Sul-Americana e empatou em 2 a 2 com a Chapecoense no campeonato nacional.

O Macará chega em boa fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe equatoriana venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 em 9 de agosto, sua partida mais recente. Antes disso, bateu o Guayaquil City por 2 a 1 e o Aucas por 4 a 1 no Campeonato Equatoriano, além de golear o Deportivo Cuenca por 3 a 0. A única derrota veio na Copa Ecuador, contra o Gualaceo SC.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Santos e CSD Macará não estão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas assim que os registros históricos entre as equipes forem confirmados.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Santos ocupa a segunda posição do seu grupo, enquanto o Macará lidera o seu próprio grupo na competição.

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