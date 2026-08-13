Copa Sul-Americana - 1/8 13 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Santos x CSD Macara online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Santos é treinado por Cuca, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para o time da casa neste momento. As atualizações serão adicionadas conforme o quadro do elenco se tornar mais claro antes da partida.

O Macará tem Guillermo Sanguinetti no comando, mas também não há detalhes de equipe confirmados para os visitantes nesta fase. Verifique novamente para as últimas informações sobre o elenco antes do início do jogo.

Retrospecto recente

O Santos registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Athletico Paranaense no Brasileirão, em 9 de agosto. Antes disso, o Peixe eliminou o Remo na Copa do Brasil com uma vitória por 1 a 0 fora de casa, após empate sem gols no jogo de ida. O Santos também venceu o Universidad Central por 4 a 2 na própria Sul-Americana e empatou em 2 a 2 com a Chapecoense no campeonato nacional.

O Macará chega em boa fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe equatoriana venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 em 9 de agosto, sua partida mais recente. Antes disso, bateu o Guayaquil City por 2 a 1 e o Aucas por 4 a 1 no Campeonato Equatoriano, além de golear o Deportivo Cuenca por 3 a 0. A única derrota veio na Copa Ecuador, contra o Gualaceo SC.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Santos e CSD Macará não estão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas assim que os registros históricos entre as equipes forem confirmados.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Santos ocupa a segunda posição do seu grupo, enquanto o Macará lidera o seu próprio grupo na competição.

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