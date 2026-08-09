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Brasileirão
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Santos x Athletico Paranaense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Santos x Athletico Paranaense
Santos
Athletico Paranaense
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Saiba onde vai passar o jogo entre Santos e Athletico Paranaense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x Athletico Paranaense

Santos crest
Santos
SAN
Formação
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR

Técnico

  • Cuca

O Santos é treinado por Cuca, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques ou escalação provável para este jogo. Atualizações serão incluídas conforme disponíveis.

No Athletico Paranaense, Odair Hellmann também não teve dados de baixas ou prováveis titulares divulgados até o momento. O time paranaense pode ter mudanças após a eliminação na Copa do Brasil diante do Vitória.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

UNI
V1-4
CHA
E2-2
UNI
V4-2
REM
E0-0
REM
V0-1
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
APR

APR - Sequência

SAP
V1-2
INT
V2-0
COR
E0-0
VIT
V2-0
VIT
D4-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Santos soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Remo por 1 a 0 na última partida, garantindo a classificação na Copa do Brasil. Antes disso, o Peixe bateu o Universidad Central por 4 a 2 pela Copa Sul-Americana e marcou seis gols no total nesse confronto em duas partidas. O time empatou em 2 a 2 com o Chapecoense no Brasileirão, somando dez gols marcados e três sofridos no período.

O Athletico Paranaense registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi pesada: 4 a 0 para o Vitória na Copa do Brasil. Antes disso, o Furacão venceu o Internacional por 2 a 0 e o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão, além de empatar sem gols com o Corinthians. O time marcou cinco gols e sofreu seis nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SantosEmpateAthletico Paranaense
1
2
2
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
3
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Santos badge
Santos
SAN
2
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, no Brasileirão, com vitória do Athletico Paranaense por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, o Furacão leva vantagem, com três vitórias contra uma do Santos, além de um empate. O único triunfo do Peixe nesse recorte foi em setembro de 2022, quando venceu por 2 a 0 em seus domínios.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
7
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
8
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
9
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
10
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a 3ª posição, enquanto o Santos está na 15ª colocação.

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