Brasileirão - Rodada 22 9 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Santos x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Santos é treinado por Cuca, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques ou escalação provável para este jogo. Atualizações serão incluídas conforme disponíveis.

No Athletico Paranaense, Odair Hellmann também não teve dados de baixas ou prováveis titulares divulgados até o momento. O time paranaense pode ter mudanças após a eliminação na Copa do Brasil diante do Vitória.

Retrospecto recente

O Santos soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Remo por 1 a 0 na última partida, garantindo a classificação na Copa do Brasil. Antes disso, o Peixe bateu o Universidad Central por 4 a 2 pela Copa Sul-Americana e marcou seis gols no total nesse confronto em duas partidas. O time empatou em 2 a 2 com o Chapecoense no Brasileirão, somando dez gols marcados e três sofridos no período.

O Athletico Paranaense registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi pesada: 4 a 0 para o Vitória na Copa do Brasil. Antes disso, o Furacão venceu o Internacional por 2 a 0 e o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão, além de empatar sem gols com o Corinthians. O time marcou cinco gols e sofreu seis nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, no Brasileirão, com vitória do Athletico Paranaense por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, o Furacão leva vantagem, com três vitórias contra uma do Santos, além de um empate. O único triunfo do Peixe nesse recorte foi em setembro de 2022, quando venceu por 2 a 0 em seus domínios.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a 3ª posição, enquanto o Santos está na 15ª colocação.

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