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Como assistir PSG x Arsenal online - Canais de TV e transmissões ao vivo









PSG x Arsenal será transmitido ao vivo no Brasil pelo SBT, na TV aberta, e também pelo Max, Zapping, Claro+, Sky+ e Vivo Play. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para acompanhar a final da Liga dos Campeões.





Notícias e prováveis escalações





Luis Enrique não poderá contar com Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier e Ousmane Dembélé, todos fora por lesão. O provável XI do PSG tem Safonov; Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández; Zaire-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.

No Arsenal, Mikel Arteta segue sem Ben White, Jurrien Timber e Noni Madueke, todos lesionados. O provável time dos Gunners é Raya; Mosquera, Calafiori, Gabriel, Saliba; Trossard, Lewis-Skelly, Saka, Declan Rice; Eze e Gyökeres. Informações adicionais serão atualizadas conforme a aproximação do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 47 Q. Ndjantou Lesões e suspensões 4 B. White





Retrospecto recente

O Arsenal chega à final em estado de graça. Os Gunners somaram cinco vitórias nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota, marcando seis gols e sofrendo apenas dois. A equipe bateu o Atlético de Madrid por 1 a 0 na Liga dos Campeões, confirmando a solidez defensiva que a caracterizou na campanha europeia, e encerrou a Premier League com uma goleada de 3 a 0 sobre o Fulham.

O PSG, por outro lado, encerrou a temporada doméstica de forma irregular. Os parisienses venceram dois jogos seguidos no Campeonato Francês, mas perderam o último deles para o Paris FC por 2 a 1 e empataram com o Bayern de Munique em 1 a 1 na Champions League, resultado que deixou dúvidas sobre a consistência da equipe nos momentos decisivos. No total dos últimos cinco jogos, o PSG marcou seis gols e sofreu sete.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes na Liga dos Campeões é dominado pelo PSG. No confronto mais recente, em maio de 2025, os parisienses venceram o Arsenal por 2 a 1 em Paris, após terem conquistado uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Londres. Nos três duelos anteriores que compõem o registro dos últimos cinco encontros, o Arsenal venceu uma vez e houve dois empates. O PSG leva vantagem no saldo geral desses confrontos, mas os Gunners saben que são capazes de superar os franceses quando estão no seu melhor nível.





Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões desta edição, o Arsenal terminou a fase de grupos como líder absoluto, enquanto o PSG ficou na 11ª posição — diferença que reflete o desempenho das equipes ao longo da campanha, mas que pouco importa agora que ambas chegaram à final.









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