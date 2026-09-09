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Operário-PR x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Operário-PR x CRB
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Saiba onde vai passar o jogo entre Operário-PR e CRB, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 27

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Operário-PR x CRB

Técnico

  • L. Lopes

No Operário-PR, o técnico Luizinho Lopes ainda não divulgou a escalação provável, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo ao início da partida.

No CRB, Fabio Matias também não anunciou o time titular. Dados sobre desfalques por lesão ou suspensão não estão disponíveis no momento. As informações serão acrescentadas conforme forem sendo divulgadas pelos clubes.

Retrospecto recente

OPF

OPF - Sequência

AVF
D1-2
CUI
D1-0
VLN
E0-0
FOR
E1-1
LON
V1-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRB

CRB - Sequência

NOV
E0-0
ATH
V0-2
JUV
D2-1
CRI
V2-1
AMM
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Operário-PR registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, mas antes disso o time havia perdido para Avaí e Cuiabá. Ao longo dessas cinco partidas, o Operário marcou quatro gols e sofreu quatro.

O CRB, por sua vez, tem três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. A equipe venceu América-MG por 3 a 1 na rodada mais recente e também bateu o Criciúma por 2 a 1. No total, o time marcou oito gols e sofreu cinco nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Operário-PREmpateCRB
1
3
1
Série B
CRB badge
CRB
CRB
3
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
2
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
2
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
CRB badge
CRB
CRB
1
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
2
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do CRB por 3 a 0 jogando em casa. Nos cinco últimos jogos entre os dois clubes, o CRB venceu duas vezes, o Operário-PR venceu uma, e houve dois empates. No total, foram 11 gols marcados nesse recorte, com o CRB levando vantagem no saldo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2613764423+2146
V
V
V
V
E
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2612862922+744
V
E
V
E
E
6
CRBCRBCRB
2612684036+442
V
V
D
V
E
7
Operário-PROperário-PROPF
2611783333040
V
E
E
D
D
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
26101063025+540
E
V
V
E
D
9
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
10
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
11
NáuticoNáuticoNAU
2610793128+337
V
V
E
V
E
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
269893629+735
V
D
E
E
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2687112929031
D
D
D
E
V
16
CearáCearáCEA
2687112733-631
V
D
V
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2685132834-629
D
D
V
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2657143038-822
D
E
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2635181945-2614
D
V
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2624201654-3810
D
D
D
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a sétima posição, enquanto o CRB está em sexto lugar.

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