Série B - Rodada 27 9 de set. de 2026 - 19:30

Como assistir Operário-PR x CRB online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Operário-PR, o técnico Luizinho Lopes ainda não divulgou a escalação provável, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo ao início da partida.

No CRB, Fabio Matias também não anunciou o time titular. Dados sobre desfalques por lesão ou suspensão não estão disponíveis no momento. As informações serão acrescentadas conforme forem sendo divulgadas pelos clubes.

Retrospecto recente

O Operário-PR registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, mas antes disso o time havia perdido para Avaí e Cuiabá. Ao longo dessas cinco partidas, o Operário marcou quatro gols e sofreu quatro.

O CRB, por sua vez, tem três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. A equipe venceu América-MG por 3 a 1 na rodada mais recente e também bateu o Criciúma por 2 a 1. No total, o time marcou oito gols e sofreu cinco nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do CRB por 3 a 0 jogando em casa. Nos cinco últimos jogos entre os dois clubes, o CRB venceu duas vezes, o Operário-PR venceu uma, e houve dois empates. No total, foram 11 gols marcados nesse recorte, com o CRB levando vantagem no saldo.

Classificação

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a sétima posição, enquanto o CRB está em sexto lugar.

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