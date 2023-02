Fulham x Leeds United ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela quinta rodada da FA Cup; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta terça-feira (28), às 16h45 (de Brasília), o Fulham recebe o Leeds United pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, equivalente às oitavas de final da competição. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal na tv por assinatura ESPN 2 e pelo streaming Star+. Na GOAL, você acompanha o jogo pelo tempo real.

Nos últimos jogos pelo torneio, tanto uma equipe quanto a outra venceram seus duelos: o time de Londres bateu o Sunderland por 3 a 2, com gols de Harry Wilson, Andreas Pereira e Kurzawa. Já o clube de Yorkshire anotou o mesmo número de tentos, com Jack Harrison, Junior Firpo e Luis Sinisterra, sofrendo apenas um para o Accrington Stanley.

Vale destacar que o Fulham, diferentemente do Leeds, acabou empatando seu primeiro embate contra o Sunderland em 1 a 1 e precisou disputar um segundo jogo para se classificar para a quinta rodada. Os Whites puderam garantir a vitória direto no primeiro encontro.

No Campeonato Inglês, a situação é oposto para os adversários. Os Lilywhites, como é chamado o Fulham, ocupa a sexta posição, com 11 vitórias, seis empate e oito derrotas, somando 39 pontos totais. O Leeds, porém, está apenas a uma posição da zona de rebaixamento, na 17ª colocação. A equipe comandada por . possui cinco partidas vencidas, seis nas quais saiu com o empate e 13 em que foi superada.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream e Robinson; Reed e Palhinha; Wilson, Andreas Pereira e Willian; Decordova-Reid (Carlos)

Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Wober e Firpo; McKennie e Adams; Summerville, Harrison e Gnonto; Bamford.

Desfalques

Fulham

Tom Cairney e Mitrovic (lesionados)

Leeds United

Sinisterra, Rodrigo Moreno, Adam Forshaw e Archie Gary (lesionados)

Quando é?