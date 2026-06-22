



Copa do Mundo - I Philadelphia Stadium





Como assistir França x Iraque online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Pelo lado francês, Didier Deschamps deve escalar: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Manu Koné, Michael Olise; Bradley Barcola e Kylian Mbappé. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco. As informações serão atualizadas conforme a confirmação oficial da escalação.

No Iraque, Graham Arnold deve apostar em: Ahmed Basil Fadhil; Akam Hashem, Zaid Tahseen, Merchas Doski, Hussein Ali; Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh, Ali Jasim; Amir Al-Ammari, Ali Al Hamadi e Ayman Hussein. Assim como a França, o time iraquiano não registra baixas por lesão ou suspensão até o momento.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A França chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Senegal na estreia da Copa do Mundo 2026, em 16 de junho. Antes disso, Les Bleus também venceram a Irlanda do Norte por 3 a 1 em amistoso, mas sofreram uma derrota por 2 a 1 diante da Costa do Marfim. No geral, a equipe marcou dez gols e sofreu seis nesse período.

O Iraque, por sua vez, registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos cinco jogos mais recentes. A última partida terminou com uma derrota por 4 a 1 para a Noruega, também na fase de grupos da Copa do Mundo, em 16 de junho. O time de Arnold chegou a empatar por 1 a 1 com a Espanha em amistoso e venceu Andorra por 1 a 0. No total, os iraquianos marcaram cinco gols e sofreram oito nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre França e Iraque não estão disponíveis na base de dados atual. As informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.





Classificação

No Grupo I da Copa do Mundo 2026, a França ocupa a segunda posição, enquanto o Iraque aparece na quarta colocação da tabela.









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