Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoFrança
Dallas Stadium
team-logoEspanha
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Caze TV
GOAL-e

França x Espanha: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre França e Espanha, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir França x Espanha online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Disney+

Disney+

Assista aqui

Caze TV

Caze TV

Assista aqui


As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de França x Espanha estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de França x Espanha

4-2-3-1
França crest
França
FRA
Formação
Espanha crest
Espanha
ESP
4-2-3-1
16M. Maignan17W. Saliba3L. Digne5J. Kounde4D. Upamecano20D. Doue14A. Rabiot8A. Tchouameni11M. Olise7O. Dembele10K. Mbappe23U. Simon24M. Cucurella12P. Porro22P. Cubarsi14A. Laporte16Rodri8F. Ruiz10D. Olmo19L. Yamal15A. Baena21M. Oyarzabal
Espanha crest
Espanha
ESP
4-2-3-1
França

Time titular

Espanha

Técnico

  • D. Deschamps
  • L. de la Fuente

Didier Deschamps deve repetir o time titular. A escalação provável da França tem Mike Maignan no gol; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne na defesa; Adrien Rabiot e Manu Koné no meio-campo; Michael Olise, Desire Doue e Ousmane Dembélé atrás de Kylian Mbappé. Não há lesionados nem suspensos confirmados, embora atualizações sobre o tornozelo de Mbappé — substituído nos minutos finais do duelo contra o Marrocos — sejam esperadas antes do jogo.

A Espanha também conta com elenco completo à disposição. O XI provável de Luis de la Fuente tem Unai Simón na meta; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella na linha defensiva; Rodri e Pedri no meio; Dani Olmo, Alejandro Baena e Lamine Yamal apoiando Mikel Oyarzabal. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para La Roja.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

FRA

FRA - Sequência

IRQ
V3-0
NOR
V1-4
SWE
V3-0
PAR
V0-1
MAR
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ESP

ESP - Sequência

KSA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
POR
V0-1
BÉL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

A França venceu os cinco jogos mais recentes, todos na Copa do Mundo 2026, com um aproveitamento perfeito. O último resultado foi a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final, com gols de Mbappé e Dembélé. Antes disso, Les Bleus bateram o Paraguai por 1 a 0, a Suécia por 3 a 0, a Noruega por 4 a 1 e o Iraque por 3 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, a França marcou 13 gols, sofreu apenas um e manteve quatro jogos sem sofrer gols.

A Espanha também soma cinco vitórias consecutivas no torneio. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas — o único jogo em que La Roja cedeu um gol na fase eliminatória. Antes, a equipe de De la Fuente venceu Portugal por 1 a 0, Áustria por 3 a 0, Uruguai por 1 a 0 e Arábia Saudita por 4 a 0. No total, a Espanha marcou 11 gols e manteve três jogos sem sofrer tentos nessa série.


Últimos confrontos diretos

FRA

Outros

ESP

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

8

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O encontro mais recente entre as seleções terminou com vitória espanhola por 5 a 4 na final da Liga das Nações da UEFA, em 5 de junho de 2025. Antes disso, a Espanha eliminou a França por 2 a 1 nas semifinais da Eurocopa 2024. A França, por sua vez, havia vencido a Espanha por 2 a 1 na final da Liga das Nações de 2021. Nos últimos cinco confrontos, a Espanha leva vantagem com três vitórias contra duas da França, com 16 gols marcados no total entre as equipes.


Classificação

Na fase de grupos, a Espanha terminou na liderança do Grupo H, enquanto a França venceu o Grupo I.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google