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Como assistir França x Espanha online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de França x Espanha estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Didier Deschamps deve repetir o time titular. A escalação provável da França tem Mike Maignan no gol; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne na defesa; Adrien Rabiot e Manu Koné no meio-campo; Michael Olise, Desire Doue e Ousmane Dembélé atrás de Kylian Mbappé. Não há lesionados nem suspensos confirmados, embora atualizações sobre o tornozelo de Mbappé — substituído nos minutos finais do duelo contra o Marrocos — sejam esperadas antes do jogo.

A Espanha também conta com elenco completo à disposição. O XI provável de Luis de la Fuente tem Unai Simón na meta; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella na linha defensiva; Rodri e Pedri no meio; Dani Olmo, Alejandro Baena e Lamine Yamal apoiando Mikel Oyarzabal. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para La Roja.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A França venceu os cinco jogos mais recentes, todos na Copa do Mundo 2026, com um aproveitamento perfeito. O último resultado foi a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final, com gols de Mbappé e Dembélé. Antes disso, Les Bleus bateram o Paraguai por 1 a 0, a Suécia por 3 a 0, a Noruega por 4 a 1 e o Iraque por 3 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, a França marcou 13 gols, sofreu apenas um e manteve quatro jogos sem sofrer gols.

A Espanha também soma cinco vitórias consecutivas no torneio. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas — o único jogo em que La Roja cedeu um gol na fase eliminatória. Antes, a equipe de De la Fuente venceu Portugal por 1 a 0, Áustria por 3 a 0, Uruguai por 1 a 0 e Arábia Saudita por 4 a 0. No total, a Espanha marcou 11 gols e manteve três jogos sem sofrer tentos nessa série.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as seleções terminou com vitória espanhola por 5 a 4 na final da Liga das Nações da UEFA, em 5 de junho de 2025. Antes disso, a Espanha eliminou a França por 2 a 1 nas semifinais da Eurocopa 2024. A França, por sua vez, havia vencido a Espanha por 2 a 1 na final da Liga das Nações de 2021. Nos últimos cinco confrontos, a Espanha leva vantagem com três vitórias contra duas da França, com 16 gols marcados no total entre as equipes.





Classificação

Na fase de grupos, a Espanha terminou na liderança do Grupo H, enquanto a França venceu o Grupo I.









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