



Série B - Rodada 20 28 de jul. de 2026 - 20:35





Como assistir Fortaleza x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Fortaleza e Botafogo-SP terá transmissão ao vivo pela TV e streaming. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





O Fortaleza é dirigido por Thiago Carpini, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou o provável time titular para este confronto. O Botafogo-SP tem Claudio Tencati no comando, e a situação é semelhante: não há dados confirmados sobre desfalques ou escalação provável. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.





Retrospecto recente

O Fortaleza acumula três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A derrota mais recente veio diante do Vila Nova-GO por 2 a 1, em 22 de julho. Antes disso, a equipe havia batido o Novorizontino por 1 a 0 e o Ponte Preta por 2 a 0, mostrando capacidade ofensiva, mas também fragilidade pontual na defesa. No total, o time marcou sete gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Botafogo-SP tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma goleada por 4 a 2 sobre o Juventude, em 24 de julho. O clube também empatou em 3 a 3 com o Sport e em 0 a 0 com o Londrina, somando dez gols marcados e sete sofridos nesse período. A oscilação defensiva é um padrão que Tencati precisa corrigir.





Últimos confrontos diretos

Confrontos Empate 0 0 1 Série B Botafogo-SP BSP 4 Fortaleza FOR 0 FJ 0 Gols marcados 4 Jogos sobre 2.5 gols 1 / 1 Ambas as equipes marcaram 0 / 1

O histórico recente entre os dois clubes conta com apenas um confronto registrado: em 21 de março de 2026, pela Série B, o Botafogo-SP aplicou 4 a 0 sobre o Fortaleza jogando em casa. Esse é o único duelo disponível no recorte de dados, o que torna o encontro atual ainda mais relevante para o lado tricolor, que busca reverter um resultado expressivo.





Classificação

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a 6ª posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o Botafogo-SP aparece na 15ª colocação, próximo à zona de rebaixamento.









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