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Série B
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Fortaleza x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Fortaleza x Botafogo-SP
Fortaleza
Botafogo-SP
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Fortaleza e Botafogo-SP, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Série B - Rodada 20


Como assistir Fortaleza x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Fortaleza e Botafogo-SP terá transmissão ao vivo pela TV e streaming. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para acompanhar a partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Fortaleza x Botafogo-SP

Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Formação
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP

Técnico

  • T. Carpini

O Fortaleza é dirigido por Thiago Carpini, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou o provável time titular para este confronto. O Botafogo-SP tem Claudio Tencati no comando, e a situação é semelhante: não há dados confirmados sobre desfalques ou escalação provável. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.


Retrospecto recente

FOR

FOR - Sequência

SPO
V2-1
PON
V2-0
ATG
D1-0
NOV
V1-0
VLN
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BSP

BSP - Sequência

CRB
D0-1
AVF
V3-1
SPO
E3-3
LON
E0-0
JUV
V4-2
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fortaleza acumula três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A derrota mais recente veio diante do Vila Nova-GO por 2 a 1, em 22 de julho. Antes disso, a equipe havia batido o Novorizontino por 1 a 0 e o Ponte Preta por 2 a 0, mostrando capacidade ofensiva, mas também fragilidade pontual na defesa. No total, o time marcou sete gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Botafogo-SP tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma goleada por 4 a 2 sobre o Juventude, em 24 de julho. O clube também empatou em 3 a 3 com o Sport e em 0 a 0 com o Londrina, somando dez gols marcados e sete sofridos nesse período. A oscilação defensiva é um padrão que Tencati precisa corrigir.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

FortalezaEmpateBotafogo-SP
0
0
1
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
4
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
FJ
0Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O histórico recente entre os dois clubes conta com apenas um confronto registrado: em 21 de março de 2026, pela Série B, o Botafogo-SP aplicou 4 a 0 sobre o Fortaleza jogando em casa. Esse é o único duelo disponível no recorte de dados, o que torna o encontro atual ainda mais relevante para o lado tricolor, que busca reverter um resultado expressivo.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2011722312+1140
E
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
2010552825+335
D
V
E
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2010462724+334
D
V
D
D
V
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
5
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
6
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
8
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
9
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
10
SportSportSPO
2061132519+629
E
E
E
E
D
11
São BernardoSão BernardoSAB
207672823+527
D
D
E
E
D
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
14
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
16
CearáCearáCEA
205782025-522
V
D
E
E
D
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2025131431-1711
V
D
E
E
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a 6ª posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o Botafogo-SP aparece na 15ª colocação, próximo à zona de rebaixamento.



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