Série B - Rodada 27 9 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Fortaleza x Avaí online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Fortaleza é comandado por Paulo Autuori, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. Atualizações devem ser disponibilizadas à medida que o jogo se aproxima.

No Avaí, o técnico Allan Aal também não confirmou o time que entrará em campo. Assim como o adversário, o clube não divulgou dados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Mais detalhes serão adicionados conforme surgirem informações oficiais.

Retrospecto recente

O Fortaleza soma dois triunfos, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, um retrospecto que demonstra regularidade mesmo sem grandes goleadas. A equipe venceu o Goiás por 1 a 0 na rodada mais recente e havia batido o Criciúma por 2 a 0 anteriormente. Ao longo desse período, o time marcou cinco gols e sofreu três. Os três empates — contra Operário-PR, São Bernardo e Juventude — mostram que o Fortaleza nem sempre converte domínio em vitória, mas mantém a invencibilidade.

O Avaí apresenta um desempenho irregular, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O time perdeu para o Novorizontino por 3 a 1 na rodada mais recente, resultado que interrompeu uma sequência positiva. Antes disso, o Avaí havia vencido Ponte Preta por 2 a 0 e Sport por 2 a 1. No total, a equipe marcou seis gols e cedeu seis no período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela própria Série B, com empate sem gols em jogo disputado no estádio do Avaí. Nos quatro confrontos anteriores, todos válidos pelo Brasileirão entre 2019 e 2022, o Fortaleza leva vantagem com três vitórias contra uma do Avaí, que venceu em casa por 3 a 2 em junho de 2022. O saldo de gols favorece o Fortaleza nesse recorte histórico.

Classificação

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a 5ª posição, enquanto o Avaí aparece na 17ª colocação.

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