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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fortaleza x Avaí

Técnico

  • P. Autuori

O Fortaleza é comandado por Paulo Autuori, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. Atualizações devem ser disponibilizadas à medida que o jogo se aproxima.

No Avaí, o técnico Allan Aal também não confirmou o time que entrará em campo. Assim como o adversário, o clube não divulgou dados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Mais detalhes serão adicionados conforme surgirem informações oficiais.

Retrospecto recente

FOR

FOR - Sequência

JUV
E0-0
SAB
E1-1
CRI
V0-2
OPF
E1-1
GOI
V0-1
Gol marcado (sofrido)
5/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AVF

AVF - Sequência

OPF
V1-2
SPO
V2-1
PON
V0-2
ATG
D0-1
NOV
D3-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fortaleza soma dois triunfos, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, um retrospecto que demonstra regularidade mesmo sem grandes goleadas. A equipe venceu o Goiás por 1 a 0 na rodada mais recente e havia batido o Criciúma por 2 a 0 anteriormente. Ao longo desse período, o time marcou cinco gols e sofreu três. Os três empates — contra Operário-PR, São Bernardo e Juventude — mostram que o Fortaleza nem sempre converte domínio em vitória, mas mantém a invencibilidade.

O Avaí apresenta um desempenho irregular, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O time perdeu para o Novorizontino por 3 a 1 na rodada mais recente, resultado que interrompeu uma sequência positiva. Antes disso, o Avaí havia vencido Ponte Preta por 2 a 0 e Sport por 2 a 1. No total, a equipe marcou seis gols e cedeu seis no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FortalezaEmpateAvaí
3
1
1
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
0
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
0
FJ
Brasileirão
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
2
Avaí badge
Avaí
AVF
0
FJ
Brasileirão
Avaí badge
Avaí
AVF
3
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
2
FJ
Brasileirão
Avaí badge
Avaí
AVF
1
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
3
FJ
Brasileirão
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
2
Avaí badge
Avaí
AVF
0
FJ
9Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela própria Série B, com empate sem gols em jogo disputado no estádio do Avaí. Nos quatro confrontos anteriores, todos válidos pelo Brasileirão entre 2019 e 2022, o Fortaleza leva vantagem com três vitórias contra uma do Avaí, que venceu em casa por 3 a 2 em junho de 2022. O saldo de gols favorece o Fortaleza nesse recorte histórico.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2613764423+2146
V
V
V
V
E
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2612862922+744
V
E
V
E
E
6
CRBCRBCRB
2612684036+442
V
V
D
V
E
7
Operário-PROperário-PROPF
2611783333040
V
E
E
D
D
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
26101063025+540
E
V
V
E
D
9
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
10
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
11
NáuticoNáuticoNAU
2610793128+337
V
V
E
V
E
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
269893629+735
V
D
E
E
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2687112929031
D
D
D
E
V
16
CearáCearáCEA
2687112733-631
V
D
V
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2685132834-629
D
D
V
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2657143038-822
D
E
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2635181945-2614
D
V
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2624201654-3810
D
D
D
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Fortaleza ocupa a 5ª posição, enquanto o Avaí aparece na 17ª colocação.

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