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Espanha x Áustria: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Espanha e Áustria, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - Fase Final
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Como assistir Espanha x Áustria online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Espanha x Áustria terá transmissão ao vivo no Brasil. Confira abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Espanha x Áustria

4-3-3
Espanha crest
Espanha
ESP
Formação
Áustria crest
Áustria
AUT
4-2-3-1
23U. Simon24M. Cucurella5M. Llorente14A. Laporte22P. Cubarsi16Rodri20Pedri6M. Merino21M. Oyarzabal19L. Yamal15A. Baena1A. Schlager5S. Posch8D. Alaba15P. Lienhart16P. Mwene9M. Sabitzer18R. Schmid20K. Laimer4X. Schlager6N. Seiwald7M. Arnautovic
Áustria crest
Áustria
AUT
4-3-3
Espanha

Time titular

Áustria

Técnico

  • L. de la Fuente
  • R. Rangnick

Lesões e suspensões

    Luis de la Fuente não poderá contar com Nico Williams, Yeremy Pino e Victor Munoz, todos ausentes por lesão. O onze projetado tem Unai Simon no gol; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi e Marcos Llorente na defesa; Rodri, Pedri e Mikel Merino no meio-campo; e Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Alejandro Baena no ataque.

    Ralf Rangnick não tem desfalques por lesão ou suspensão. A escalação projetada conta com Alexander Schlager na meta; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene na defesa; Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer e Xaver Schlager no meio; além de Nicolas Seiwald e Marko Arnautovic completando o time. Informações adicionais serão atualizadas conforme se aproxima o apito inicial.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    ESP
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    9/2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    AUT
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    8/6
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    A Espanha soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo. Antes disso, a seleção espanhola foi dominante ao bater a Arábia Saudita por 4 a 0. No total dos cinco jogos, a Espanha marcou nove gols e sofreu dois, com dois jogos sem sofrer gols.

    A Áustria tem três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O jogo mais recente terminou em 3 a 3 com a Argélia, em uma final de grupo dramática. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para a Argentina e venceu a Jordânia por 3 a 1. As duas vitórias em amistosos, ambas por 1 a 0 — contra a Tunísia e a Coreia do Sul — completam um ciclo que mostra uma equipe capaz de arrancar resultados em circunstâncias adversas.


    Últimos confrontos diretos

    ESP

    Outros

    AUT

    2

    Vitórias

    1

    Empate

    0

    10

    Gols feitos

    2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/3
    Ambos os times marcam
    2/3

    O confronto mais recente entre as duas seleções foi um amistoso em novembro de 2009, quando a Espanha venceu por 5 a 1 em Viena. Antes disso, a Espanha havia goleado a Áustria por 4 a 0 em uma partida das Eliminatórias Europeias em setembro de 2001. O único empate nos três jogos registrados foi um 1 a 1 em outubro de 2000, também em Viena, durante a mesma campanha de qualificação. No total, a Espanha venceu dois jogos e empatou um, marcando dez gols contra três da Áustria.


    Classificação

    A Espanha terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo H, enquanto a Áustria avançou como segunda colocada do Grupo J.



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