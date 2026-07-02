



Copa do Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium





Como assistir Espanha x Áustria online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Espanha x Áustria terá transmissão ao vivo no Brasil. Confira abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





Luis de la Fuente não poderá contar com Nico Williams, Yeremy Pino e Victor Munoz, todos ausentes por lesão. O onze projetado tem Unai Simon no gol; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi e Marcos Llorente na defesa; Rodri, Pedri e Mikel Merino no meio-campo; e Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Alejandro Baena no ataque.

Ralf Rangnick não tem desfalques por lesão ou suspensão. A escalação projetada conta com Alexander Schlager na meta; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene na defesa; Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer e Xaver Schlager no meio; além de Nicolas Seiwald e Marko Arnautovic completando o time. Informações adicionais serão atualizadas conforme se aproxima o apito inicial.





Retrospecto recente

A Espanha soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo. Antes disso, a seleção espanhola foi dominante ao bater a Arábia Saudita por 4 a 0. No total dos cinco jogos, a Espanha marcou nove gols e sofreu dois, com dois jogos sem sofrer gols.

A Áustria tem três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O jogo mais recente terminou em 3 a 3 com a Argélia, em uma final de grupo dramática. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para a Argentina e venceu a Jordânia por 3 a 1. As duas vitórias em amistosos, ambas por 1 a 0 — contra a Tunísia e a Coreia do Sul — completam um ciclo que mostra uma equipe capaz de arrancar resultados em circunstâncias adversas.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções foi um amistoso em novembro de 2009, quando a Espanha venceu por 5 a 1 em Viena. Antes disso, a Espanha havia goleado a Áustria por 4 a 0 em uma partida das Eliminatórias Europeias em setembro de 2001. O único empate nos três jogos registrados foi um 1 a 1 em outubro de 2000, também em Viena, durante a mesma campanha de qualificação. No total, a Espanha venceu dois jogos e empatou um, marcando dez gols contra três da Áustria.





Classificação

A Espanha terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo H, enquanto a Áustria avançou como segunda colocada do Grupo J.









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