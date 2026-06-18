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Como assistir Canadá x Catar online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





O técnico Jesse Marsch não tem confirmações de lesões ou suspensões no elenco canadense até o momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme as informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No lado do Catar, Julen Lopetegui também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão até a publicação desta matéria. Nenhuma escalação projetada foi divulgada oficialmente. Mais detalhes sobre o time serão publicados à medida que a delegação catari confirmar as informações.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Canadá chega ao confronto com um retrospecto recente de uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A seleção canadense não perdeu nenhuma partida nesse período, mas também demonstrou dificuldade para vencer, com empates contra a Irlanda (1 a 1) e a Islândia (2 a 2) antes do Mundial. A estreia no torneio terminou em 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina, em 12 de junho. No total, o Canadá marcou seis gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

O Catar apresenta um desempenho mais instável. Nos últimos cinco jogos, a seleção registrou um empate, dois empates e duas derrotas — sendo uma delas uma goleada de 3 a 0 sofrida para a Tunísia na FIFA Arab Cup, em dezembro de 2025. A equipe de Lopetegui também perdeu por 1 a 0 para a Irlanda em maio. O ponto mais recente foi o empate em 1 a 1 com a Suíça, no dia 13 de junho, garantido nos acréscimos. O Catar marcou três gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

CAN Um QAT 1 0 Empate 0 Catar 0 - 2 Canadá 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas seleções aconteceu em 23 de setembro de 2022, em um amistoso disputado no Catar. Os canadenses venceram por 2 a 0, jogando como visitantes. Esse resultado representa a única vitória do Canadá sobre o Catar nos dados disponíveis.





Classificação

No Grupo B da Copa do Mundo 2026, o Canadá ocupa a segunda posição e o Catar está em terceiro após a primeira rodada de jogos.









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