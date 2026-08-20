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Copa Sul-Americana
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CSD Macara x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

CSD Macara x Santos
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Santos
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Saiba onde vai passar o jogo entre CSD Macara e Santos, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Sul-Americana - 1/8

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de CSD Macara x Santos

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CSD Macara
DMA
Formação
Santos crest
Santos
SAN
Santos crest
Santos
SAN

Técnico

  • G. Sanguinetti

O técnico do Macara, Guillermo Sanguinetti, não tem lesionados ou suspensos confirmados para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada oficialmente. As informações serão atualizadas conforme a definição do grupo se aproximar do jogo.

No Santos, o treinador Cuca também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão neste momento, e nenhuma escalação projetada está disponível. A situação do elenco santista continua sendo monitorada, e os dados serão complementados antes do apito inicial.

Retrospecto recente

DMA

DMA - Sequência

GUA
D1-1
GCI
V2-1
BSC
V1-2
SAN
D2-1
UNI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SAN

SAN - Sequência

REM
E0-0
REM
V0-1
APR
D0-2
DMA
V2-1
VAS
V0-3
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Macara soma um aproveitamento de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Universidad Católica pelo Campeonato Equatoriano em 18 de agosto. Antes disso, o time perdeu para o próprio Santos por 2 a 1 na Copa Sul-Americana, mas havia vencido o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 fora de casa e batido o Guayaquil City por 2 a 1. Ao todo, o Macara marcou seis gols e sofreu seis nos últimos cinco compromissos.

O Santos apresenta desempenho sólido no mesmo período, com três vitórias, um empate e uma derrota. A equipe de Cuca venceu o Vasco por 3 a 0 no Brasileirão em 16 de agosto, resultado mais recente antes desta partida. A única derrota no período foi por 2 a 0 diante do Athletico Paranaense. O Santos também eliminou o Remo na Copa do Brasil, com uma vitória e um empate nas duas partidas. No total, o time marcou quatro gols e sofreu três nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CSD MacaraEmpateSantos
0
0
1
Copa Sul-Americana
Santos badge
Santos
SAN
2
CSD Macara badge
CSD Macara
DMA
1
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O encontro mais recente entre os dois clubes foi o jogo de ida destas oitavas de final, em 13 de agosto de 2026, quando o Santos venceu o Macara por 2 a 1 em Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana. Esse é o único confronto registrado entre as equipes no histórico disponível, o que torna este jogo de volta um capítulo ainda em construção entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o CSD Macara ocupa a primeira posição em sua chave, enquanto o Santos aparece em segundo lugar na sua respectiva chave.

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