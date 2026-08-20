Copa Sul-Americana - 1/8 20 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir CSD Macara x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico do Macara, Guillermo Sanguinetti, não tem lesionados ou suspensos confirmados para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada oficialmente. As informações serão atualizadas conforme a definição do grupo se aproximar do jogo.

No Santos, o treinador Cuca também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão neste momento, e nenhuma escalação projetada está disponível. A situação do elenco santista continua sendo monitorada, e os dados serão complementados antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Macara soma um aproveitamento de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Universidad Católica pelo Campeonato Equatoriano em 18 de agosto. Antes disso, o time perdeu para o próprio Santos por 2 a 1 na Copa Sul-Americana, mas havia vencido o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 fora de casa e batido o Guayaquil City por 2 a 1. Ao todo, o Macara marcou seis gols e sofreu seis nos últimos cinco compromissos.

O Santos apresenta desempenho sólido no mesmo período, com três vitórias, um empate e uma derrota. A equipe de Cuca venceu o Vasco por 3 a 0 no Brasileirão em 16 de agosto, resultado mais recente antes desta partida. A única derrota no período foi por 2 a 0 diante do Athletico Paranaense. O Santos também eliminou o Remo na Copa do Brasil, com uma vitória e um empate nas duas partidas. No total, o time marcou quatro gols e sofreu três nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi o jogo de ida destas oitavas de final, em 13 de agosto de 2026, quando o Santos venceu o Macara por 2 a 1 em Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana. Esse é o único confronto registrado entre as equipes no histórico disponível, o que torna este jogo de volta um capítulo ainda em construção entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o CSD Macara ocupa a primeira posição em sua chave, enquanto o Santos aparece em segundo lugar na sua respectiva chave.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.