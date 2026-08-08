Brasileirão - Rodada 22 8 de ago. de 2026 - 20:00

Como assistir Botafogo x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Botafogo é treinado por Franclim Carvalho. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco alvinegro até o momento, assim como nenhuma escalação provável foi divulgada. O Fluminense, sob o comando de Luis Zubeldia, também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. As atualizações sobre os dois elencos serão incluídas conforme se aproxima a data do jogo.

Retrospecto recente

O Botafogo registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na rodada mais recente do Brasileirão e também bateu o Santos por 2 a 1. O único tropeço foi a derrota para o Bahia por 2 a 1. No total, o time marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Fluminense não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com quatro empates e uma derrota. O resultado mais recente foi a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, com derrota por 3 a 1. Antes disso, o time empatou sem gols com o Bahia e ficou no 0 a 0 com o Vasco no jogo de ida. O tricolor marcou apenas dois gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Fluminense por 1 a 0. Nos últimos cinco duelos, o Fluminense venceu três e o Botafogo ganhou dois, com destaque para o triunfo alvinegro por 2 a 0 no Brasileirão de abril de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a quarta posição, enquanto o Botafogo está em oitavo lugar.

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