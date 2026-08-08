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Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Brasileirão - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Botafogo x Fluminense

4-2-3-1
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Formação
Fluminense crest
Fluminense
FLU
4-2-3-1
17Warleson13A. Telles34G. Justino5N. Ferraresi2Vitinho59K. Toledo10A. Montoro77L. Villalba6C. Medina8Danilo19A. Cabral1Fabio6Rene44Jemmes4Ignacio2S. Xavier94Otavio30Y. Soteldo10Ganso90K. Serna16Nonato19R. Castillo
Fluminense crest
Fluminense
FLU
4-2-3-1
Botafogo

Time titular

Fluminense

Reservas

Técnico

  • F. Carvalho
  • L. Zubeldia

O Botafogo é treinado por Franclim Carvalho. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco alvinegro até o momento, assim como nenhuma escalação provável foi divulgada. O Fluminense, sob o comando de Luis Zubeldia, também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. As atualizações sobre os dois elencos serão incluídas conforme se aproxima a data do jogo.

Retrospecto recente

BOT

BOT - Sequência

CAR
V1-3
BAH
D2-1
SAN
V2-1
VIT
E0-0
CRU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FLU

FLU - Sequência

BGT
E1-1
GRE
E1-1
BAH
E0-0
VAS
E0-0
VAS
D1-3
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Botafogo registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na rodada mais recente do Brasileirão e também bateu o Santos por 2 a 1. O único tropeço foi a derrota para o Bahia por 2 a 1. No total, o time marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Fluminense não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com quatro empates e uma derrota. O resultado mais recente foi a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, com derrota por 3 a 1. Antes disso, o time empatou sem gols com o Bahia e ficou no 0 a 0 com o Vasco no jogo de ida. O tricolor marcou apenas dois gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BotafogoEmpateFluminense
2
0
3
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Carioca
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Carioca
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Fluminense por 1 a 0. Nos últimos cinco duelos, o Fluminense venceu três e o Botafogo ganhou dois, com destaque para o triunfo alvinegro por 2 a 0 no Brasileirão de abril de 2025.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
219753025+534
E
E
E
E
D
5
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
6
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
7
CruzeiroCruzeiroCRU
218672730-330
V
D
V
E
V
8
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
9
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
10
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
11
CoritibaCoritibaCOR
227782528-328
E
D
E
D
D
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
206592327-423
V
E
V
D
V
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2118121941-2211
E
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento
Última atualização 2026-08-08T23:32:01.000Z

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a quarta posição, enquanto o Botafogo está em oitavo lugar.

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