9 mudanças... A provável escalação da Argentina contra a Jordânia

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, praticamente definiu a escalação para o confronto contra a Jordânia, marcado para amanhã de manhã, domingo, no horário de Greenwich, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O capitão Lionel Messi ficará de fora da escalação titular, já que receberá um descanso antes do início das fases eliminatórias, mas poderá entrar em campo saindo do banco, enquanto Julián Álvarez e Lautaro Martínez lideram o ataque.

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De acordo com a rede argentina “TyCS Sports”, espera-se que os “dançarinos do tango” entrem em campo com a seguinte escalação:

Goleiro: Emiliano Martínez.

Defesa: Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi e Gonzalo Montiel (ou Giuliano Simeone).

Meio-campo: Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso e Nico Baz.

Ataque: Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

De acordo com essas previsões, não será apenas Messi que ficará de fora no início da partida; Scaloni fará mudanças generalizadas, que incluirão todos os jogadores que foram titulares na última partida contra a Áustria (2 a 0), talvez com exceção do goleiro Emiliano Martínez e do atacante Lautaro Martínez.

A Argentina já garantiu a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo 10 e já conhece seu próximo adversário: Cabo Verde, que ficou em segundo lugar atrás da Espanha no Grupo 8.

Já a Jordânia foi oficialmente eliminada do torneio, ocupando a última posição do Grupo 10 sem nenhum ponto, após duas derrotas contra a Áustria (3 a 1) e a Argélia (2 a 1).



