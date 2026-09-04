Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-BARCELONAAFP

Traduzido por

9 jogadores: as lesões devastam o elenco do Valencia antes do confronto com o Barcelona

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
S. Canos
J. De Haas
D. Lopez
G. Rodriguez
U. Sadiq
L. Rioja
D. Foulquier
C. Corberan
Espanha

O Valencia recebe o Barcelona em circunstâncias difíceis

O Valencia começou a temporada com uma atuação que preocupa sua torcida, já que conquistou apenas um ponto em três rodadas do Campeonato Espanhol, depois de perder para o Deportivo La Coruña e o Real Betis, além de empatar com o Celta de Vigo.

Além disso, a situação do Valencia parece que pode piorar, quando o Barcelona chegar como convidado de peso ao estádio Mestalla, depois de amanhã, domingo, na quarta rodada de LaLiga.

O Barcelona conquistou vitórias sólidas em suas três primeiras partidas, o que pode significar um início catastrófico para o Valencia, com apenas um ponto conquistado dos 12 possíveis.

O jornal Sport informou que o Valencia vai receber o campeão das últimas duas temporadas em meio a uma longa lista de lesionados, já que está confirmada a ausência de seis jogadores, enquanto outros três seguem em dúvida.

O técnico Carlos Corberán não poderá contar com Copete, que sofre de uma lesão no menisco; Omar Sadiq, que teve uma ruptura nos tendões do joelho; Sergi Canós, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado; Justin de Haas, que sofre de uma entorse no tornozelo direito; Yarek Rodríguez, lesionado no músculo quadríceps; e Diego López, que ficará afastado por um longo período devido a outra lesão de ruptura do ligamento cruzado.

La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

A gravidade da situação aumenta ainda mais ao levar em conta que outros três jogadores têm participação incerta, o que pode obrigar Carlos Corberán a fazer mais mudanças em sua escalação titular habitual.

À frente desses jogadores está Foulquier, cujo retorno parece difícil após o período de ausência, ao lado de Luis Rioja, que sofre com dores no músculo quadríceps, e Cenk Özkacar, que sente dores no tornozelo, sendo que os três podem não entrar na lista de convocados para a partida.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google