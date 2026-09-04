O Valencia começou a temporada com uma atuação que preocupa sua torcida, já que conquistou apenas um ponto em três rodadas do Campeonato Espanhol, depois de perder para o Deportivo La Coruña e o Real Betis, além de empatar com o Celta de Vigo.

Além disso, a situação do Valencia parece que pode piorar, quando o Barcelona chegar como convidado de peso ao estádio Mestalla, depois de amanhã, domingo, na quarta rodada de LaLiga.

O Barcelona conquistou vitórias sólidas em suas três primeiras partidas, o que pode significar um início catastrófico para o Valencia, com apenas um ponto conquistado dos 12 possíveis.

O jornal Sport informou que o Valencia vai receber o campeão das últimas duas temporadas em meio a uma longa lista de lesionados, já que está confirmada a ausência de seis jogadores, enquanto outros três seguem em dúvida.

O técnico Carlos Corberán não poderá contar com Copete, que sofre de uma lesão no menisco; Omar Sadiq, que teve uma ruptura nos tendões do joelho; Sergi Canós, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado; Justin de Haas, que sofre de uma entorse no tornozelo direito; Yarek Rodríguez, lesionado no músculo quadríceps; e Diego López, que ficará afastado por um longo período devido a outra lesão de ruptura do ligamento cruzado.

A gravidade da situação aumenta ainda mais ao levar em conta que outros três jogadores têm participação incerta, o que pode obrigar Carlos Corberán a fazer mais mudanças em sua escalação titular habitual.

À frente desses jogadores está Foulquier, cujo retorno parece difícil após o período de ausência, ao lado de Luis Rioja, que sofre com dores no músculo quadríceps, e Cenk Özkacar, que sente dores no tornozelo, sendo que os três podem não entrar na lista de convocados para a partida.

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