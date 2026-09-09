O Chelsea conquistou uma vitória emocionante sobre o visitante Leeds United pelo placar de 6 a 3, nesta quarta-feira, na terceira fase da Copa da Liga Inglesa, após uma partida que registrou grandes reviravoltas no placar no estádio de Stamford Bridge.

O Leeds abriu o placar aos 23 minutos, com Tarik Muharemović, antes de Brenden Aaronson ampliar a vantagem dos visitantes aos 48 minutos, deixando o Chelsea — que entrou em campo com uma escalação predominantemente de reservas — diante de uma missão difícil no início do segundo tempo.

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Mas a resposta do Chelsea veio rápida, com as mudanças promovidas pelo técnico Xabi Alonso no início do segundo tempo surtindo efeito, quando ele colocou em campo Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer e Pedro Neto.

Palmer marcou o gol que diminuiu a diferença de pênalti, aos 53 minutos, e depois o mesmo jogador voltou apenas dois minutos depois para anotar o gol de empate (2 a 2). A virada se completou aos 60 minutos, quando Pedro Neto marcou o terceiro gol do Chelsea, antes de Danny Welbeck acrescentar o quarto aos 65 minutos.

Os visitantes não desfrutaram por muito tempo do gol que reduziu a diferença (4 a 3), marcado por Dominic Calvert-Lewin, pois Valentín Barco recolocou a diferença em dois gols aos 80 minutos, ao marcar o quinto gol do Chelsea, antes de Danny Welbeck fechar a goleada aos 90+4 minutos, anotando seu segundo gol na partida.

O Chelsea havia chegado à terceira fase da Copa da Liga após vencer o Luton Town (2 a 0), enquanto o Leeds avançou à mesma fase com sua vitória sobre o Nottingham Forest pelo mesmo placar.

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