A seleção egípcia de handebol juvenil escreveu uma nova página dourada nos anais do Campeonato Mundial, disputado atualmente em solo romeno, após garantir a liderança de seu grupo com aproveitamento perfeito em meio a uma conquista histórica e inédita.

Os "faraós do handebol" baixaram as cortinas de sua caminhada na primeira fase com uma atuação ofensiva espetacular diante de Fiji, em confronto que terminou com o placar inédito de 83 a 17, partida que marcou a quebra do recorde de maior número de gols marcados em um único jogo em toda a história do torneio mundial.

Essa conquista excepcional não veio do nada, mas foi a coroação de uma trajetória impecável iniciada pela seleção egípcia, formada por atletas nascidos em 2008, com uma preciosa vitória sobre a Croácia por 27 a 24, antes de reforçar sua posição ao superar o difícil obstáculo da França pelo mesmo placar de 29 a 24, encerrando a fase preliminar com aproveitamento perfeito de 9 pontos.

Essas conquistas ganham importância redobrada pelo fato de a seleção egípcia ter conseguido dominar um grupo descrito como o mais difícil do torneio, ao ponto de observadores e especialistas o apelidarem de "grupo da morte", devido à presença de seleções tradicionais, com destaque para França e Croácia.

Com essa atuação excepcional, os juvenis do Egito garantiram com mérito e por direito próprio a vaga na fase principal do torneio, carregando consigo um enorme impulso moral e um novo recorde mundial que se soma aos registros do handebol egípcio, em um indicador promissor da força da geração emergente e de sua capacidade de competir com os grandes do continente europeu.