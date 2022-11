777 Partners promete Vasco forte no mercado em caso de acesso à Série A 2023

Holding está disposta a aumentar os R$ 510 milhões em investimentos gerais para o próximo ano; clube precisa de um empate para subir

A 777 Partners fez uma promessa ao Vasco nos últimos dias: haverá investimento além do previsto se o clube garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a empresa estava disposta a gastar R$ 510 milhões até o fim de 2023, mas esse valor deve aumentar, como soube a GOAL.

O montante será utilizado para manter as contas em dia, buscar reforços e sanear a situação financeira do clube. Entretanto, a fim de ver a equipe na elite do futebol nacional, a holding que detém 70% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) vascaína pode incrementar o que foi determinado no contrato de compra, firmado há dois meses, no início de setembro.

Há, inclusive, uma parceria desenhada entre a diretoria do Vasco e o escritório do agente Giuliano Bertolucci, conhecido por trabalhar com os principais atletas do futebol brasileiro, para buscar reforços visando a próxima temporada.

Vasco da Gama

O grupo faz um trabalho semelhante com o arquirrival Flamengo e atuará nos bastidores de São Januário — a relação entre as partes ficou melhor depois da renovação de Andrey Santos. O volante assinou até 2027 e teve multa rescisória estabelecida em 50 milhões de euros (R$ 254,6 milhões na cotação atual).

Com a relação mais estreita, a recomendação é que seja feito um investimento maior do que o falado anteriormente em caso de acesso do clube à Série A — foram R$ 70 milhões adiantados em março, R$ 120 milhões em setembro e mais R$ 510 milhões até o fim do próximo ano. A ideia é ampliar o valor de 2023 e usar o excedente para a contratação de atletas renomados. O projeto é levar o clube ao topo do futebol nacional novamente. Os nomes já são discutidos com o escritório de Bertolucci nos bastidores.

O Vasco precisa de um empate na última rodada da Série B, diante do Ituano, para assegurar a vaga entre os quatro primeiros colocados. Os cariocas têm 59 pontos contra 57 do próprio Ituano, que ocupa a quinta colocação. O jogo será disputado no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, no interior de São Paulo.

Ao mesmo tempo, o Cruzmaltino observa de perto o julgamento do STJD referente à invasão de campo por parte da torcida do Sport, na Ilha do Retiro, durante o duelo diante dos pernambucanos válido pela Série B. Em caso de perda de pontos por parte do Leão da Ilha, o Vasco seria declarado o vencedor do duelo, ganharia dois pontos e estaria já matematicamente garantido na próxima Série A.