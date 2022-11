STJD pode garantir acesso do Vasco à primeira divisão antes da última rodada da Série B?

Julgamento da confusão na partida contra o Sport pode render ao Cruz-Maltino o acesso à Série A

Com a última rodada da Série B do Brasileirão marcada para o próximo fim de semana, com seis dos dez jogos marcados para o domingo (6), o drama do Vasco em busca da volta à primeira divisão promete ser um dos atrativos da rodada. Porém, a situação pode ter um desfecho antes mesmo da bola rolar, já que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar a confusão ocorrida no duelo entre Sport e Vasco.

Na partida válida pela 35ª rodada, torcedores do Sport invadiram o gramado logo após o gol de empate do Vasco, marcado nos minutos finais por Raniel, encerrando a partida antes do tempo previsto. O julgamento do STJD acontecerá nesta quinta-feira (3), às 14h (de Brasília), segundo o portal O Globo.

O Vasco pode garantir o acesso à primeira divisão antes da última rodada?

Ainda segundo o portal O Globo, o Sport foi denunciado nos artigos 205, 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF, com uma das punições possíveis sendo a perda do ponto obtido no empate por 1 a 1 no duelo.

Portanto, caso a CBF declare o Vasco como vencedor da partida, a equipe ganharia mais dois pontos na tabela, chegando aos 61, não podendo ser ultrapassado pelo Ituano mesmo em caso de derrota na partida de domingo.