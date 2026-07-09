76 anos de espera... Será que Marrocos e a Argentina vão quebrar a regra da Copa do Mundo?

As disputas das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão marcadas por um claro domínio europeu, já que seis seleções do Velho Continente garantiram suas vagas entre as oito melhores, ao lado da Argentina e do Marrocos; no entanto, o caminho ainda está aberto para uma final histórica que pode ficar sem nenhuma seleção europeia pela primeira vez em 76 anos.

A lista dos classificados para as quartas de final inclui seis seleções europeias — França, Espanha, Inglaterra, Suíça, Bélgica e Noruega —, contra apenas duas seleções de fora da Europa: Argentina e Marrocos.

Essa é a maior participação europeia em uma edição da Copa do Mundo realizada fora do continente europeu desde o Mundial dos Estados Unidos de 1994, quando sete seleções europeias chegaram à mesma fase.

A ironia é que, naquela ocasião, a seleção brasileira conquistou o título ao superar as seleções europeias que enfrentou.

Durante aquele torneio, a “Seleção” conseguiu superar a Holanda nas quartas de final, depois a Suécia nas semifinais, antes de vencer a Itália nos pênaltis na final.

Nas edições mais recentes, a presença europeia nas quartas de final diminuiu: apenas quatro seleções se classificaram na Copa do Mundo do Brasil de 2014, três na África do Sul de 2010 e quatro na Coreia do Sul e no Japão de 2002.

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Marrocos e Argentina em caminhos diferentes

Apesar da superioridade numérica dos europeus, o sorteio manteve a Argentina e o Marrocos em caminhos separados, o que lhes dá a chance de chegar à final caso continuem sua trajetória com sucesso.

A seleção argentina enfrenta a Suíça nas quartas de final e, nas semifinais, enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Noruega.

Já a seleção marroquina enfrentará a França em um confronto muito aguardado, enquanto o vencedor desse jogo enfrentará o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica nas semifinais.

76 anos sem uma final sem a Europa

A Copa do Mundo não tem uma final sem nenhuma seleção europeia desde a edição de 1950, ou seja, há 76 anos.

Aquela edição foi disputada com um formato diferente: os primeiros colocados dos quatro grupos avançaram para uma fase final que decidiu o título, antes que o Uruguai fosse coroado campeão após sua vitória histórica sobre o Brasil no estádio “Maracanã”.

Já no sistema de eliminatórias adotado atualmente, a final da Copa do Mundo entre duas seleções de fora da Europa só aconteceu uma única vez, na primeira edição, em 1930, quando a Argentina e o Uruguai se enfrentaram na final.